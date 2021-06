Cinema in piazza nei giovedì di luglio, ingresso gratuito

Sta per cominciare la rassegna cinematografica estiva in Piazza del Popolo, organizzata dal Cinema San Paolo e promossa dall’Amministrazione comunale: sei i film in programma. Commedie, documentari, animazione: opere differenti, accomunate dall’importanza della musica, presenza centrale e ben curata in ogni lungometraggio.

Domenica 27 giugno la prima serata, con La famiglia Bélier, commedia francese di Eric Lartigau (2014). La giovane Paula Bélier è l’unica nella sua famiglia a non essere sordomuta, e ciò fa di lei il fulcro della casa. Ma, a scuola, l’insegnante di canto Thomasson nota le doti canore della giovane e la spinge a coltivare il suo talento: tale suggerimento mette in crisi Paula, perché non vuole rischiare di trascurare la famiglia per dedicarsi al canto.

Giovedì 1 luglio, Ammore e malavita, musical del 2017 dei fratelli Manetti (noti per vari lavori, come la serie TV L’ispettore Coliandro). Il boss camorrista don Vincenzo Strozzalone si finge morto per fuggire e cambiare vita, ma questo segreto non dura a lungo: la situazione si complica per lui e tutti quelli che ha intorno (vincitore di vari premi, tra cui “Miglior film” ai David di Donatello 2018).

Giovedì 8 luglio, Kirikù e la strega Karabà, film d’animazione di Michel Ocelot (1998). Il piccolo Kirikù nasce in un villaggio maledetto, vessato dalla strega Karabà: il portentoso bambino riuscirà a tenere testa alla strega per salvare la sua gente dalle maledizioni.

Giovedì 15 luglio, I Love Radio Rock, di Richard Curtis (2009). Ispirato alla vicenda vera della emittente radiofonica pirata degli anni Sessanta, Radio Caroline, Curtis racconta la storia di “Radio Rock”, una nave che trasmette musica illegalmente. Siamo nel 1966 e questo battello accoglie una serie di personaggi non convenzionali, intenzionati a trasmettere musica Rock ventiquattro ore su ventiquattro, ritagliandosi così uno spazio di libertà non apprezzato dalle autorità britanniche: un film cult, con una colonna sonora all’altezza.

Giovedì 22 luglio, Cadillac Records, diretto da Darnell Martin (2008). Il film narra la storia di Leonard Chess e della casa discografica Chess Records, famosa per aver lanciato, tra gli anni Cinquanta e Sessanta, alcuni dei miti del mondo della musica Blues, Soul, Rhytm and Blues, come Muddy Waters, Etta James e Chuck Berry.

Giovedì 29 luglio, Passione, il docu-film musicale realizzato da John Turturro (2010): l’attore gira per la città di Napoli, raccogliendo le testimonianze di vari personaggi, ricostruendo e raccontando così la città attraverso la storia della musica partenopea.

Escluso il primo film, tutti gli altri saranno proiettati il giovedì sera. Ingresso gratuito (ore 21.15).

Silvio Gobbi