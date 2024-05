Offerta dei ceri al patrono: per il mese di maggio il dono da parte del Comune

Domenica 5 maggio, dopo la messa delle ore 11, nella basilica di San Lorenzo si è tenuta la cerimonia dell’Offerta dei ceri a San Severino vescovo da parte del Comune.

Si è chiusa così una celebrazione che si sta ripetendo ormai da qualche mese e che ha già visto protagonisti diversi castelli e rioni della città in vista della festa del santo patrono dell’8 giugno.

La parrocchia di San Lorenzo in Doliolo, depositaria dell’urna con le reliquie di San Severino, a giugno dello scorso anno, proprio in occasione della festività del santo, in collaborazione con l’associazione Palio dei Castelli, aveva annunciato l’intenzione di effettuare, ogni prima domenica del mese, la recita della preghiera al patrono cui si è poi aggiunta l’Offerta di alcuni ceri.

L’iniziativa, portata avanti dal nuovo parroco padre Luciano Genga, riprende quella avviata a suo tempo da don Edoardo Ricevuti.

L’urna di San Severino, precedentemente custodita nel Duomo antico di Castello, essendo la prima chiesa dichiarata inagibile dopo il terremoto del 2016, è stata trasferita a San Lorenzo, basilica che accoglie ormai questo importante momento di fede entrato nella tradizione di molti settempedani.

Il sindaco Rosa Piermattei, accompagnato dal gonfalone del Comune, alla presenza dell’assessore Vanna Bianconi, del presidente del Consiglio comunale Sandro Granata, del consigliere Alberto Capradossi, del comandante della polizia locale sostituto commissario Adriano Bizzarri e del comandante della stazione dei carabinieri luogotenente Massimiliano Lucarelli, ha letto la formula dell’offerta dei ceri al patrono e ha deposto il relativo cesto accanto all’urna del santo.

La cerimonia si è conclusa con la recita della preghiera a San Severino e con la benedizione finale.

Fiorino Luciani