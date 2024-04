“Una piega per l’Etiopia”: anche quest’anno l’iniziativa benefica ha avuto successo

Grande successo, anche quest’anno, per l’iniziativa benefica “Una piega per l’Etiopia”, promossa da alcuni parrucchieri locali a sostegno dell’associazione “Sorrisi per l’Etiopia”, impegnata da tempo in diversi progetti a favore del popolo africano portati avanti nel ricordo di Alessio, Luca e Cristina.

Con un’offerta libera in molti hanno scelto di sostenere il sodalizio che attualmente gestisce diverse scuole e sostiene bambini e intere famiglie in grave difficoltà e che, nelle zone più povere dell’Etiopia, ha realizzato un asilo a Lenda, una piccola chiesa a Botuto, nuove strutture nella piccola clinica di Kanafa Buccama e tanto altro ancora.

L’inziativa si è svolta nella parrucchieria Tiziana di viale Eustachio. Tra le tante adesioni anche quella del sindaco Rosa Piermattei e dell’assessore comunale Sara Clorinda Bianchi.