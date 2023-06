Quest’anno il 2° Memorial Jake Jam in ricordo di Giacomo Bonci si svolge sabato 24 giugno (ore 21) presso il campetto playground delle scuole Medie “Tacchi Venturi” all’interno del Torneo “Playground Settempedano”.

Che cos’è Jake Jam?

Jake Jam non è altro che un gruppo di ragazzi amici di Giacomo Bonci che dopo la tragica scomparsa avvenuta il 21 ottobre 2021 (sulla Provinciale 122 che collega Gagliole a Matelica) si sono trovati con un immenso vuoto e con tutti quei sentimenti negativi che li hanno lasciati smarriti e frustrati. In molti hanno avuto la stessa voglia di reagire e piano piano hanno voluto trasformare questo torpore in qualcosa di positivo e che punti alla bellezza della vita, alla condivisione e alla solidarietà.

“La nostra attività – dicono i ragazzi del gruppo – cerca di portare avanti quelle che erano anche le sue più grandi passioni e caratteristiche personali. Giacomo era un amante dello sport pieno di grandi passioni in particolare della pallacanestro, amava la condivisione, lo stare con gli amici, il fare festa, aveva un grande cuore perché lui c’era sempre per tutti. Per noi è stato facile individuare ciò che potevamo fare, perché era tutto già tracciato. La nostra attività è iniziata l’anno scorso nel giorno del 25 giugno e abbiamo organizzato il primo memorial, una partita di beneficenza, una sorta di partita del cuore dove hanno partecipato suoi compagni di squadra, amici, parenti, vecchie glorie del basket settempedano e attuali giocatori della prima squadra o semplici simpatizzanti dell’iniziativa solidale con l’intento di raccogliere fondi”.

La solidarietà

Nel 2022 l’associazione che è stata scelta dai genitori è stata una onlus tolentinate “Tutti per l’Emmanuel”: un’associazione nata nel 2016 di volontariato che si prende cura dei bambini con disabilità e siamo riusciti a raccogliere quasi 3.000 euro tra le donazioni dalle varie attività del territorio, tramite l’apertura di un account su “Go Fund Me” (quindi in forma online) e fondi raccolti durante le attività della giornata del memorial. Quest’anno la sua famiglia ha scelto un’altra associazione: “Sorrisi per l’Etiopia”, onlus settempedana nata in memoria di Cristina, Luca e Alessio, che realizza diverse opere e importanti progetti nella povera regione del Wolayta in Etiopia. I numeri dell’associazione sono 2 scuole costruite, più di 15.000 abiti donati, 4.800 tra medicinali e materiali ospedalieri consegnati, 2.600 bambini aiutati. Il loro slogan è “Aiuta a realizzare grandi sogni”.

Il Memorial

Sabato, ore 21, partita di beneficenza Jake Jam con compagni di squadra, amici, parenti, vecchie glorie del basket settempedano e attuali giocatori della prima squadra o semplici simpatizzanti dell’iniziativa solidale. Ci sono però alcune novità rispetto alla prima edizione.

All Star San Sivirì – 3 Point Contest: è una gara di tiro da tre con 4 giocatori talentuosi delle nostre zone che si sfideranno a suon di tiri dall’arco dei tre punti e sono: Samuele Vissani (Vigor Basket Matelica serie B) Alessandro Ciampaglia (Porto Sant’Elpidio Basket serie C Gold), Alessio Re (Fiorenzuola Basket 1972 serie B) e Gabriele Mentonelli (Vigor Basket Matelica serieB).

L’intera manifestazione sarà accompagnata dalla musica di tre Dj che si susseguiranno e sono Dj Bonx, Dj Malozzi e Dj Bmas360

Una lotteria di beneficenza con ricchi premi donati dalle varie attività del territorio, l’intero incasso andrà sempre in beneficenza.

Sarà aperta la vendita al pezzo o da asporto di dolci “home made” e anche in questo caso il ricavato andrà sempre in beneficenza.

“Il 24 maggio – concludono i promotori dell’iniziativa – abbiamo aperto una raccolta fondi su Go Fund Me, quindi c’è già la possibilità di fare una donazione benefica a Sorrisi per l’Etiopia fino alla giornata del 24 giugno al link https://gofund.me/f82cb2d2 . Ringraziamo tutti coloro che aderiscono, nonché tutte le attività del territorio che ci hanno sostenuto e hanno contribuito con donazioni. Ringraziamo il Comune di San Severino, l’assessore allo Sport, Paolo Paoloni, per il sostegno, la Società Amatori Basket e il Playground Settempedano con cui collaboriamo e che ci ospitano all’interno dell’avvincente torneo 3contro3 che si svolgerà nelle giornate del 22 e 23 (qualificazioni) e vedrà concludersi nei ripescaggi e nelle “finals” sabato 24 giugno. Vi aspettiamo numerosi non potete mancare! Chi volesse giocare la partita del Memorial oppure avere informazioni può chiamare Alessio (tel. 348 3188608), Dario (tel. 333 8358020), mentre per l’acquisto dei biglietti della lotteria è attiva Daniela (tel. 338 2434254)”.