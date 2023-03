Grande successo per la Giornata internazionale della guida turistica a San Severino. Nonostante la pioggia, un bel gruppo di visitatori, accompagnati dalle guide Paola e Chiara, ha preso parte a un tour speciale all’interno di borgo Conce, raro esempio di archeologica industriale nelle Marche.

Nel corso dell’escursione, le guide hanno illustrato la storia e il funzionamento dell’antico “Vallato” e del complesso sistema di canali che, staccandosi da esso, alimentava il mulino e gli opifici presenti in questa zona industriale antelitteram.

Non poteva mancare una sosta davanti alla piccola chiesa seicentesca e la visita delle vecchie centrali idroelettriche, tra cui la centrale privata della Elottrochimica Ceci. Le guide, al termine della Giornata loro dedicata, hanno voluto ringraziare l’Aministrazione comunale per aver patrocinato l’evento e l’ingegner Alberto Vignati e l’ingegner Domenico Ceci per la preziosa collaborazione.

All’iniziativa ha preso parte anche l’assessore comunale al Turismo, Michela Pezzanesi.