Pasqua: messa a San Domenico con il cardinal Menichelli (ore 18), poi la processione in piazza

Domenica 31 marzo, in occasione della festa di Pasqua, alle ore 18 nella chiesa di San Domenico il cardinale Edoardo Menichelli presiederà la messa pasquale cui seguirà la processione con il Cristo risorto.

Al fine di garantire la sicurezza della circolazione veicolare e la salvaguardia dell’incolumità pubblica la Polizia locale ha emesso un’ordinanza con la quale, dalle ore 18 alle 20.30, vengono vietati transito e sosta in Piazza del Popolo dal civico 19 al civico 45 e viene istituito il divieto temporaneo di transito, in base al passaggio del corteo e alle indicazioni degli agenti preposti al traffico, in piazza, via Eustachio, via Ercole Rosa, viale Bigioli e piazzale Marconi.

Le celebrazioni di domenica vengono anticipate oggi (sabato 30 marzo) da una veglia pasquale per tutta la città, presieduta sempre dal cardinale Edoardo Menichelli, a partire dalle ore 21, nel santuario della Madonna dei Lumi.