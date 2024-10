Volley: la Sios Novavetro battuta in casa dagli umbri della Sir Academy (1-3)

Dopo la gara rinviata a causa del maltempo in casa della Prime Cleaning Riccione (che sarà recuperata il 6 novembre), la Sios Novavetro San Severino subisce la prima sconfitta interna ad opera della Sir, formazione giovane ma giudicata come “una delle migliori del girone”. I settempedani, privi dell’opposto Luca Paolucci, alle prese con un problema muscolare, schierano la diagonale Palmigiani – Palazzesi e hanno un buon impatto sulla partita. Tant’è che vincono il primo set, mostrando buona determinazione e lucidità fino in fondo. Bene battuta e muro, decisivi due punti di Galabinov negli scambi più “caldi”. Gli umbri però alzano l’asticella nei successivi due parziali e la Sios si perde in alcuni fondamentali. Coach Adrian Pablo Pasquali le prova tutte: inserisce in regia Federico Bonaldo, classe 2004 (alto 190 cm), appena arrivato in casa Sios Novavetro dopo l’esperienza in serie C con il San Giovanni in Marignano; poi cambia i due centrali (dentro Ferrara e Angelini per Facchi e Corradini); ma la Sir continua a martellare, soprattutto con il suo opposto Simone Bellicori.

Nel quarto set c’è più partita, i locali – sospinti dal pubblico del “PalaCiarapica” – cercano di ritrovare la forza per arrivare al tie break, però la squadra umbra non cala il suo ritmo e porta a casa i tre punti. “Avevamo di fronte un ottimo avversario – dice il tecnico Adrian Pablo Pasquali a fine gara – ma, dopo il primo set, abbiamo commesso errori. La sosta forzata non ci ha giovato: la nostra è una squadra nuova, che ha bisogno di giocare insieme per crescere. Bisogna continuare a lavorare”.

Sabato 2 novembre trasferta in casa della Pallavolo Sabini Ancona (ore 18).

Il tabellino

1-3

Parziali: 26-24, 17-25, 17-25, 21-25.

SIOS NOVAVETRO SAN SEVERINO MARCHE: Facchi, Plesca, Bonaldo, Corradini, Palmigiani, Ferrara, Palazzesi, Caciorgna, Marinozzi, Galabinov, Angelini, Romiti, Torresi. All. Pasquali.

SIR ITS UMBRIA ACADEMY PERUGIA: Tesone, Bucciarelli, Lucarelli, Fiori, Grassi, Bruno, Vagnetti, Severini, Modugno, Fossa, Dionigi, Cannilla, Bellicori. All. Ferraro.

Arbitri: Marzio Camiscia e Alessio Cocco.