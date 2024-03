L’estro di Alessandro Delsere alla Milano Fashion Week

Non solo moda ma anche arte alla Milanofashionweek24 con un vernissage d’eccezione per la mostra “La Vanità”, collettiva che al Concept Art Brera, prestigiosa cornice milanese per l’arte contemporanea, ha presentato le opere di grandi artisti introdotte da una performance del poliedrico Alessandro Delsere, settempedano d’adozione, che ha presentato la realizzazione di un’opera originalissima, a metà tra una scultura e una pittura su tela, nata unendo due ciocche di capelli, quella di una bambina di tre anni e quella di sua mamma che, alla luce del sole, hanno inteso raffigurare un’opera astratta dedicata all’unione mentre, al buio, hanno dato vita, magicamente, a un’arteria, piccola parte di un cuore pulsante.

Una performance dal vivo, quella di Delsere, applauditissima da tutti i presenti tra cui il critico d’arte Giorgio Gregorio Grasso.

All’evento, parte integrante della settimana della moda milanese, è intervenuto anche il sindaco Rosa Piermattei che ha presentato e parlato delle tantissime unicità del territorio settempedano prima di invitare tutti a fare visita a una delle più belle piazze d’Italia, Piazza del Popolo, ma anche ai tanti meravigliosi scrigni di arte, cultura e ai meravigliosi luoghi del nostro ambiente che gelosamente qui vengono conservati, come Elcito e la millenaria faggeta di Canfaito.

“Ho voluto lavorare il gesso, ciocche di capelli e usare qualche tocco di pennello per dare vita a questa opera che ha aperto la collettiva dedicata a “La Vanità”, ha spiegato Delsere che ha anche realizzato un secondo lavoro per svelare lo studio nascosto dietro alla prima opera.

Il suo talento è stato celebrato nel corso dell’evento milanese dai versi della poetessa Sara Francucci. Tra gli ospiti dell’iniziativa la celebre attrice, showgirl, ballerina ed ex modella Nathaly Caldonazzo, insieme a Laura D’Agosta, fashion designer, e a tanti altri Vip.