Feronia gremito per la commedia in dialetto della Compagnia teatrale di Avenale

Tutto esaurito al Feronia per la rappresentazione della commedia in dialetto “A la giustizia … je vasta ‘n occhiu”, portata in scena dalla Compagnia teatrale di Avenale per la regia di Maria Teresa Valenti.

Applausi a scena aperta per gli undici attori protagonisti: Giovanni Sbergamo, Chiara Pascucci, Giulia Pannelli, Lucia Borsini, Decio Pascucci, Rosalba Orbisaglia, Luca Pascucci, Federica Sardella, Meri Rossetti, Primo Jachetta e Claudia Borgiani.

Tra il pubblico, ospite d’eccezione, anche il sindaco del Comune di Cingoli, Michele Vittori.

L’Amministrazione cingolana ha patrocinato l’appuntamento insieme al Comune di San Severino che è stato rappresentato dal vice sindaco e assessore alla Cultura, Vanna Bianconi, la quale ha portato il saluto da parte del sindaco e dell’intera Giunta per un momento di divertimento che ha unito due comunità e che ha permesso a molti di trascorrere una serata in allegria e spensieratezza.