“La donna nella poesia contemporanea e nella canzone d’autore”: applausi al San Paolo

Doppio appuntamento da applausi, al teatro San Paolo, per l’incontro destinato alla cittadinanza e alle scuole dal titolo “La donna nella poesia contemporanea e nella canzone d’autore”.

L’evento, che ha messo insieme poesia, canzoni e musica, è stato interpretato da Viviana De Marco, Fausto Palmieri ed Alessandra Gentili.

A far alzare il sipario la prima messa in scena, per la cittadinanza, di domenica 25 febbraio. Il giorno dopo la replica per le classi quarte e quinte delle Secondarie di secondo grado. L’iniziativa, organizzata in collaborazione con la Commissione Pari opportunità e la direzione del cinema San Paolo, è stata patrocinata dal Comune.