In acqua per combattere la calura di questi giorni. Sono in molti a farlo, non solo al mare o in qualche lago di montagna, ma anche lungo il Potenza. Dalle ombre refrigeranti di Pontile, a Fiuminata, fino a San Severino dove il settempedano Roberto Vissani – sotto l’egida dell’associazione Monti Azzurri canoa e cayak – ripropone il “Gommoning”.

Cos’è? Una discesa a valle sulle acque del Potenza a cavallo di un “gonfiabile”, appositamente brevettato, e dotati di un adeguato equipaggiamento. E’ molto divertente, non è pericoloso e piace assai anche agli stranieri che in questo periodo affollano – per fortuna – le colline maceratesi.

“A giugno, per via delle abbondanti piogge non siamo potuti scendere in acqua – spiega Roberto Vissani – ma adesso, col caldo di luglio, riprendiamo l’attività a pieno ritmo. Nel week end abbiamo già in programma delle uscite, altre ne seguiranno per il resto del mese e ad agosto.

Il Gommoning sul Potenza è un unicum in Italia per le sue specificità e chi volesse provare questa esperienza può contattarmi al numero 339 6866983”.