Il giornalista di Sky Tg24 Roberto Tallei ospite del Rotary Club

Incontro interessante quello che si è tenuto al Politeama di Tolentino con il giornalista di Sky Tg24, Roberto Tallei. L’iniziativa è stata proposta dal Rotary Club, presieduto dal settempedano Giorgio Zaganelli. Si è parlato di tutte le sfide a livello internazionale: “Di quelle sfide – ha detto Tallei – di cui ci occupiamo nella mia trasmissione, tutti i giorni, su Sky Tg24, ‘’Mondo’’: dalle prossime elezioni europee fino alle crisi in Ucraina e in Medio oriente. Si è parlato anche di transizione ecologica, intelligenza artificiale, elezioni americane che, secondo Tallei, “sono in assoluto l’appuntamento più importante di questo 2024”.

Molte le domande rivolte dal pubblico sui vari argomenti. Nel dibattito, moderato e condotto dal consigliere nazionale dell’Ordine dei giornalisti, Luca Romagnoli, è stato affrontato inoltre il tema delle sfide della governance globale in un contesto di deglobalizzazione.

Soddisfatto della riuscita dell’evento il presidente Giorgio Zaganelli che al termine dell’incontro ha donato a Tallei e Romagnoli pubblicazioni e gagliardetti del Club.

Presenti all’incontro anche il vicesindaco di Tolentino Alessia Pupo e il consigliere regionale Anna Menghi.

Nel corso dell’iniziativa c’è stata una raccolta fondi che il Rotary Club Tolentino devolverà a sostegno di un progetto dedicato allo studio dei disturbi alimentari in una scuola media del comprensorio di Tolentino.