Gran finale di stagione per il Club Amatori 500 che ha salutato, con una conviviale, la chiusura dell’anno 2022. A organizzare l’appuntamento il presidente Giovanni Cavallini assieme a tutti i colleghi soci di una realtà che si sta facendo sempre più numerosa.

Gli amanti delle mitiche utilitarie di casa Fiat si sono regalati un’escursione in auto alla scoperta delle bellezze del territorio. Dopo il raduno in piazza c’è stata la partenza per Cingoli dove il gruppo ha partecipato a una santa messa. Poi tutti a pranzo al ristorante Da Antonia.

Al raduno hanno preso parte una quarantina di equipaggi per un totale di circa 80 persone.