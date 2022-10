Il team “Fast Forward”, nato a San Severino per gli appassionati di mountain bike enduro, ci ha preso gusto. Dopo il buon esordio nel campionato regionale di “Enduro Marche series” a San Lorenzo di Treia, i suoi tesserati hanno fatto il bis anche nella seconda prova, quella di Urbania. In particolare Matteo Barigelli – fondatore e presidente del gruppo sportivo – ha vinto di nuovo nella classe M1, mentre Luigi Soverchia ha centrato ancora una volta il podio grazie al terzo posto nella classe E-B4 (E-bike). Nella competizione in terra pesarese, inoltre, si sono registrati gli ottavi posti di Riccardo Crocenzi nella categoria Allievi e di Andrea Crocenzi nella classe E-B4.

Prossimo appuntamento con il campionato regionale domenica 23 ottobre ad Acquasanta Terme.