Lavori pubblici: cantieri per Palas, chiostro del Castello, viale Eustachio e municipio

Il 2020 si è chiuso con l’avvio di nuovi cantieri pubblici. Tra questi, grazie al finanziamento ottenuto con l’Ordinanza 104 da parte del Commissario speciale del Governo per la Ricostruzione sisma Centro Italia, c’è quello per l’adeguamento antincendio del palazzetto dello sport “Albino Ciarapica”. Le opere, attese da anni, permetteranno la riapertura (non appena le restrizioni imposte dal Covid-19 lo permetteranno) di una struttura da sempre riferimento per le società sportive settempedane.

Sono partiti anche i lavori di chiusura delle arcate del chiostro di Castello al Monte: un intervento altrettanto atteso che permetterà di recuperare spazi importanti dando una nuova funzionalità all’intero complesso del Duomo antico.

Il Comune ha poi provveduto anche alla consegna dei lavori per il rifacimento del marciapiede di viale Eustachio. L’intervento, che partirà nelle prossime settimane, riqualificherà una delle più importanti vie del commercio cittadino.

Nel frattempo si sta procedendo all’appalto integrato per l’affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori di riparazione dei danni e miglioramento sismico del Palazzo municipale. Per le opere è stato previsto un importo complessivo di 1.657.403 euro più Iva, che sarà finanziato grazie all’Ordinanza 56.