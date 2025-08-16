Calcio d’estate: Settempeda in rodaggio, il Castelfidardo è più in palla e vince 4-2

La terza settimana di preparazione la Settempeda la chiude recandosi sul campo della Vigor. Dopo aver affrontato la Maceratese ecco il terzo test precampionato con i biancorossi che se la vedono con la pari grado formazione di casa. Lottando con un sole cocente e con un caldo umido, le due squadre si sono impegnate cercando di rifinire la condizione e gli schemi. Sono sicuramente da lodare tutti i protagonisti per l’impegno profuso in condizioni non certo semplici. Qualche indicazione utile è arrivata per i due tecnici, anche se è ovvio che c’è ancora da lavorare in vista del via degli impegni ufficiali. Senz’altro lo dovrà fare mister Pierantoni per la sua Settempeda che è sembrata per l’occasione stanca e poco lucida rispetto ad un avversario più pimpante e pronto. Conseguenza di ciò il ko scaturito (4-2) che ha visto i locali andare in rete due volte per tempo, mentre i biancorossi lo hanno fatto con Rango (per l’1-1) e nel finale con Compagnucci (per fissare il punteggio sul 4-2). Adesso è prevista pausa per il gruppo biancorosso che godrà di tre giorni di riposo (necessario e meritato) per poi riprendere lunedì per la quarta settimana di lavoro che porterà al prossimo test, quello di sabato 23 (ore 16) al Soverchia con la Belfortese.

La cronaca

La Settempeda va a Castelfidardo per l’allenamento congiunto con la Vigor, primo rivale di questo precampionato di pari categoria (girone A). Mister Pierantoni questa volta mischia meno le carte proponendo dal primo minuto diversi potenziali titolari. Si parte, malgrado il gran caldo, su buoni ritmi da ambo le parti. Più manovrieri i padroni di casa; più verticali i biancorossi. Primo tempo in equilibrio e che vede per la prima parte più Vigor, mentre nella seconda più Settempeda. La prima occasione è di marca fidardense al 12’ con Filippo Guidobaldi che va in anticipo a centro area e tira al volo con parata di Marchegiani. La Settempeda si fa vedere al 14’: punizione da destra di Ammora(positiva prova del classe 2007), palla lunga e colpo di testa vincente di Dutto. Gol però annullato per fuorigioco del centrale argentino. Al 18’ Vigor in vantaggio. Filippo Guidobaldi conquista palla sulla sinistra ai danni di Ammora, cross morbido per il colpo di testa vincente di Valleja che trova l’angolino basso alla destra di Marchegiani. La replica della Settempeda è immediata tanto che due minuti dopo giunge il pari. Bernabei scodella morbido a centro area, il pallone per Rango è invitante e il numero 17 mette dentro sull’uscita del portiere dopo un inserimento con i tempi giusti. Il pareggio dura poco però perché la Vigor ritorna subito avanti. Palla al centro, lancio lungo, Indecisione della difesa biancorossa, il pallone viene alzato e poi ricade addosso ad un giocatore ospite diventando buono per Romeo Guidobaldi che da pochi passi non può sbagliare. Al 30’ Tulli allarga a destra per Ammora che lascia partire un bel rasoterra che viene deviato in tuffo da Simeoni. Tulli è attivo e ci prova in rapida successione con due tentativi in girata che terminano alti. L’ultima azione del primo tempo è di marca castellana con lancio lungo per Romeo Guidobaldi che va in porta da solo ma il tiro è debole e viene fermato in tuffo da Marchegiani. Nella ripresa la Settempeda si presenta con sette novità (90’ solo per Dutto e Brandi) mentre la Vigor ne cambia solo due. Di spunti rilevanti se ne vedono pochi. Il primo al 19’ quando sugli sviluppi di un angolo per la Settempeda c’è la ripartenza di Valleja che arriva a tu per tu con Giulietti bravissimo a respingere con una uscita bassa perfetta. Al 28’ lo squillo è della Vigor che fa tris: prodezza di Mariotti, entrato da pochi minuti, che si accentra da sinistra e fa partire un gran destro a giro che si infila sotto l’incrocio più lontano. Al 35’ c’è un guizzo di Meschini che sfrutta un retropassaggio corto di un difensore, ma il tocco morbido in corsa è vanificato dalla pronta uscita di Bonifazi. Al 40’ la Vigor cala il poker. Un altro neo entrato, Ballarini, trova il diagonale vincente. Il match riprende e la Settempeda va in gol: Bernabei crossa preciso per Compagnucci che in mezzo a difensore e portiere riesce a toccare in porta. 4-2 e fine dell’allenamento di Ferragosto.

Il tabellino

VIGOR CASTELFIDARDO-SETTEMPEDA 4-2

RETI: 18’ Valleja, 20’ Rango, 21’ Romeo Guidobaldi, 76’ Mariotti, 85’ Ballarini, 86’ Compagnucci

VIGOR PT: Simeoni, Bandanera, Tabacchetti, Calvigioni, Fabiani, Magi, Valleja, Pasqualini, Guidobaldi Romeo, Mosca, Guidobaldi Filippo. A disp. Bonifazi, Camilletti, Agus, Montesi, Sabatini, Mariotti, Torresi, Ballarini, Barigelli, Cepasa, Mazzantini. All. Bedetti

SETTEMPEDA PT: Marchegiani, Zappasodi, Brandi, Pagliari, Dutto, Bernabei, Ammora, Rango, Guermandi, Perez, Tulli.

SETTEMPEDA ST: Giulietti, Eugeni, Brandi, Pagliari, Dutto, Monachesi, Sfrappini, Rango, Meschini, Paciaroni, Compagnucci. All. Pierantoni

