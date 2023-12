Non c’è soltanto l’Itts Divini a proporre una serie di appuntamenti rivolti agli studenti che intendano iscriversi l’anno prossimo ad un istituto superiore settempedano. Anche il glorioso professionale Ercole Rosa si è attivato grazie al reggente della sede centrale Don Pocognoni di Matelica, Sandro Luciani, e all’impegno del direttore Giuseppe De Carolis e del vice Amedeo Menghi dell’Ipsia Ercole Rosa, la sede staccata di San Severino.

L’istituto professionale per l’industria e l’artigianato che ha conosciuto momenti di grande fulgore dall’anno, il 1961-62, in cui assunse l’attuale denominazione nel centro settempedano, si appresta a varare tre giornate di Scuola aperta in cui sarà possibile, da parte degli studenti della Secondaria di primo grado interessati, visionare gli spazi a disposizione della scuola, conoscere meglio l’organizzazione, il Piano dell’Offerta Formativa, le attività didattiche ed incontrare il corpo docente al fine di ottenere informazioni dettagliate sui servizi ed i corsi offerti.

La prima data è quella di domenica 17 dicembre. L’iniziativa verrà replicata il 13 e il 21 gennaio, sempre nell’arco temporale dalle 15.30 alle 19.

Ogni visita sarà gradita.

Lu.Mus.