Monta la protesta: agricoltori in piazza anche a San Severino

Manifestazione di agricoltori anche a San Severino. E’ prevista per venerdì 2 febbraio, in Piazza del Popolo, con un sit-in dalle 9 alle 18 per dire “no” alle politiche restrittive europee. “Durante la giornata avremo udienza dal sindaco – dicono i promotori dell’iniziativa – e a lei esporremo le nostre problematiche chiedendo un suo sopporto come autorità locale e come cittadino. Chiediamo che porti le nostre istanze a livello istituzionale, coinvolgendo anche altri Comuni. Inoltre cercheremo di sensibilizzare l’opinione pubblica raccontando il nostro lavoro, così da rendere tangibile chi siamo e cosa facciamo. Ci vogliamo esprimere in modo chiaro e corretto, da gentiluomini, esponendo solo la bandiera italiana e striscioni, senza vessilli politici né simboli delle associazioni di categoria”.

Come noto, in questi giorni in alcuni Paesi europei ci sono decine di migliaia di agricoltori che hanno riposto gli attrezzi e bloccato le strade con i loro trattori. Già provati dai rincari del costo della vita, gli agricoltori stanno protestando contro misure pensate per rendere maggiormente sostenibile il settore agroalimentare, ad esempio imponendo la sospensione delle attività per permettere al terreno di riposare. In Italia, inoltre, gli agricoltori chiedono più tutela del Made in Italy e si oppongono all’aumento del prezzo del gasolio. “Siamo apolitici, non siamo schierati con nessuno altrimenti fallisce tutto. La nostra è una battaglia agricola”, dicono i promotori nazionali della protesta.