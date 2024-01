Miho Agnese Hori dal Giappone in preghiera davanti all’urna di San Pacifico 聖パシフィコの棺の前で祈っている、日本からのミホアグネスホリ

Nei giorni scorsi la signora Miho Agnese Hori, proveniente dal Giappone, ha fatto visita al nostro territorio, recandosi in particolare al santuario di San Pacifico, al santuario della Madonna dei Lumi e nei luoghi della Venerabile serva di Dio Francesca del Serrone.

La signora Miho, che vive a Sapporo e fa l’assicuratrice, è affascinata dal territorio marchigiano, ama conoscere e approfondire la vita dei santi e quando le è possibile si reca nei territori dove sono vissuti. Tempo fa aveva conosciuto la storia di San Nicola da Tolentino e più volte si è recata nell’omonimo santuario.

Recentemente ha scoperto la figura di San Pacifico tramite la lettura del libro di padre Armando Pierucci (ofm): “San Pacifico: raccontato dai suoi contemporanei”.

Così, presa da un sentimento di attrazione dalla vita straordinaria di questo santo, per Natale ha voluto recarsi davanti all’urna di San Pacifico per pregare in segno di stima e di rispetto. Poi ha proseguito il suo viaggio in Italia; ora si trova in Francia. Dopodiché tornerà in Giappone.

Miho quando va in visita nei santuari indossa sempre l’abito tradizionale giapponese per rendere omaggio al Santo.

È molto vicina alla chiesa cattolica ed è zelatrice del santuario Santa Casa di Loreto, dove alcune volte recita il rosario in lingua giapponese.

Le foto che pubblichiamo sono di Elisabetta Nardi.

Fiorino Luciani

Riproponiamo l’articolo tradotto in giapponese.

先日、堀美穂さんが日本から我が国に到着しました。

サン パシフィコ、マドンナ デイ ルーミ教会、

それから彼は神の僕であるフランチェスカ・デル・セローネを訪ねました。

堀美穂さんは札幌在住で保険営業の仕事をしています。

彼女はマルケ州に興味があり、聖人たちの生涯とその出身地について学ぶのが大好きです。

遠い昔、彼はTolentinoの聖ニコラスについて知りました。

そして彼女は聖人の教会へ巡礼にやって来ました。

アルマンド・ピエルッチの本を読む

彼女はサン・パシフィコについて学びました。

それから彼はこの偉大な聖人の伝記に興味を持ちました。

クリスマスの日、彼はサン・パシフィコへの巡礼に出かけました。

そして、イタリアの巡礼を続けて、

今はフランスにたどり着き、そのあとは日本に帰国予定。

美穂さんは、特別な巡礼や、

教会の祝日や典礼の際にはいつも日本の伝統的な衣服を着ますが、

それは聖人に尊敬と感謝の気持ちを表す為です。

カトリック教会に熱心に協力して使徒的活動を行っています。

ロレートのサンタ・カーザでのロザリオやミサにも

積極的に参加と広報し、宣教しています。

ロザリオも日本の信者、未信者とわず、宣伝して

ロザリオ、「Santa Casa di Loreto」。

公開された写真はエリザベッタ・ナルディによるもの。