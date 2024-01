Istituto professionale “Ercole Rosa”: passato e presente in continua evoluzione

Sabato 27 gennaio la sede del Professionale “Ercole Rosa”, associata all’Ipsia “Pocognoni” di Matelica, si presenta alle famiglie e al territorio.

L’Istituto di San Severino, che nel 2016 ha celebrato 120 anni di storia, è nato come scuola per gli operai, all’inizio solo serale, poi nel 1913 diurna, dove si insegnavano arti e mestieri. Nel corso degli anni ha formato generazioni di artigiani e imprenditori, che hanno fatto crescere il tessuto cittadino e l’intero territorio.

Oggi continua a formare studenti negli indirizzi “Meccanico” e “Servizi per la sanità e l’assistenza sociale” dimostrando di essere al passo con i tempi, grazie alla formazione continua dei propri docenti e all’aggiornamento degli strumenti e le metodologie didattiche che vengono attuate per la crescita culturale e professionale dei “cittadini del futuro”.

Durante gli “Open day” organizzati dalla scuola, gli studenti che ci hanno fatto visita hanno incontrato altri studenti che mostravano la loro esperienza in nuovi campi di sapere, quelli che si acquisiscono in un istituto superiore a indirizzo professionale. Che non significa proiettarsi in un futuro fatto di fatica, ma in un presente fatto di Macchine a Controllo numerico e nuove tecnologie che rendono il lavoro dell’uomo sempre più creativo ed efficiente.

Il tessuto economico del nostro territorio richiede professionalità in grado di saper rispondere ad un mercato del lavoro flessibile, cioè capace di adattarsi ai mutamenti della realtà ed uno studente dell’istituto professionale, al termine del suo percorso, dimostra di possedere quelle abilità e competenze che gli consentono di orientarsi sia nel mondo del lavoro che nel prosieguo degli studi, negli Istituti tecnici superiori e all’università.

In occasione dell’Open Day del 27 gennaio la scuola aprirà le porte a chi sta riflettendo sul percorso di studi del proprio figlio, ma anche a chi vuole conoscere da vicino questa realtà. Alle ore 16.30 ci sarà anche un momento conviviale all’interno del plesso di via Salimbeni 4.

Si avrà la possibilità di visitare i laboratori della scuola, che sono stati arricchiti con nuovi strumenti, e di scoprire il percorso formativo offerto e gli sbocchi occupazionali attuali e futuri.