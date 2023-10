Termina senza vincitori né vinti il derby tra Camerino e Settempeda, un pareggio senza gol che alla fine può accontentare entrambe le squadre che muovono la propria classifica facendo un passettino in avanti. Con questo risultato il Camerino resta imbattuto in stagione mentre la Settempeda riscatta, anche se solo in parte, il ko di sabato scorso. Partita che può essere suddivisa in due parti: primo tempo deludente, rarissime occasioni, poca qualità e diverse imprecisioni; secondo tempo diverso con ritmo più alto, manovre ben costruite e occasioni importanti da ambo le parti. Settempeda che si fa preferire nei primi 25’ per poi lasciare spazio nel finale ad un Camerino più convinto e pimpante che la fa soffrire tanto da andare vicino alla conquista dei tre punti che non sono arrivati anche perché Caracci ha chiuso la saracinesca mantenendo inviolata la propria porta con interventi puntuali. Camerino organizzato, grintoso e venuto fuori alla distanza grazie anche al contributo fornito da chi è subentrato (Clemenz su tutti) a testimonianza della profondità di rosa e del valore complessivo del gruppo. Settempeda che ancora non gira a pieno regime e che patisce un po’ in incisività, anche se nella prima parte del secondo tempo ha avuto un bel cambio di passo e capacità nel far girare velocemente la palla a terra (sono arrivate due chance importanti), aspetto che dimostra le potenzialità del gruppo che deve continuare a lavorare sodo per trovare al più presto la giusta quadratura.

La cronaca

Aria di festa a Camerino sia per il derby di campionato contro la Settempeda, che ha richiamato in tribuna il pubblico delle grandi occasioni, sia per la cerimonia ufficiale per celebrare l’apertura del nuovo “Livio Luzi” al calcio giocato dopo i lavori di ristrutturazione (pista di atletica e campo in erba) ultimati di recente. Insomma, un piacevole pomeriggio di sport incentrato sulla sfida tra Camerino e Settempeda per la quarta giornata del torneo di Prima Categoria, scontro diretto tra due delle squadre più accreditate per la lotta al vertice. Gara sentita e attesa affrontata dai due tecnici con moduli similari (4-3-3) e che vede il Camerino andare in campo con le novità Colonnelli, in difesa, e Pacini a centrocampo, mentre nella Settempeda sono titolari Tabarretti, come terzino destro in luogo di Lazzari squalificato ed autore di una buona prova, e Sfrappini, come esterno d’attacco. Il primo tempo tradisce le aspettative di tutti, perché si vede ben poco come occasioni e gioco. Molti gli errori di misura e diversi sono i lanci lunghi che non sortiscono effetti. Chi ci prova più di altri è Duca che va al tiro due volte: nel primo caso un difensore respinge; nel secondo il rasoterra è preda di Caracci. La Settempeda si affaccia in avanti al 15’ e lo fa sugli sviluppi di un corner con un tentativo aereo di Tacconi che non riesce a girare verso la porta con un difensore che allontana la minaccia. Al 25’ è Montecchia a deviare di testa verso la porta trovando ben posizionato Caracci. L’ultima azione che precede l’intervallo è di marca biancorossa con Eclizietta che pesca Dolciotti che arma il sinistro che Digifico controlla a centro porta. Molti sperano di vedere una ripresa differente e vengono accontentati, perché le due formazioni sembrano approcciare con piglio e ritmi alti fin dalle prime fasi il ritorno in campo dopo il riposo. Castellano può sfruttare un calcio piazzato dal limite e prova il destro che, toccato dalla barriera, termina sul fondo di poco. Al 7’ Pacini è lesto a battere una punizione sulla sinistra cogliendo impreparata la linea difensiva biancorossa con Montecchia rapido a scattare in area e provare un pallonetto che viene fuori debole e comodo da controllare per Caracci. La Settempeda gioca bene e sembra gestire pallone e gara in questa fase. Al 14’ azione prolungata e ben congegnata che vede Eclizietta servire in area Castellano che scarica un sinistro forte che si alza però un po’ troppo permettendo a Digifico di parare in due tempi. Dopo il break di Pacini, sinistro dal limite facile preda di Caracci, i settempedani vanno ad un passo dal vantaggio (19’). Montanari mette un ottimo cross da sinistra con pallone teso che taglia fuori tutti, portiere compreso, e che arriva al liberissimo Eclizietta che da pochi passi va in tuffo di testa toccando però sopra la traversa. Da qui in avanti la sfida cambia padrone visto che il Camerino cresce e fa meglio dei rivali che, piano piano, calano di intensità. Bene fanno i neo entrati camerti, fra i quali Clemenz che calcia una punizione da lontano trovando la parata di Caracci. Al 32’ Monserrat, anche lui proveniente dalla panchina (entrano anche Cottini e Moriconi, mentre al 28’ della prima frazione Bergamini aveva rilevato l’infortunato capitan Colonnelli), si incarica di calciare un piazzato che chiama Caracci alla deviazione in tuffo per mettere in angolo. Nella Settempeda i cambi (Gianfelici, Cappelletti, Maffei e Codoni)non portano benefici anche perché è tutta la squadra ad accusare difficoltà nel tenere gli avanti di casa. Al 35’ bella manovra del Camerino che manda in area Romoli che gira in corsa con il destro un rasoterra che si spegne sul fondo non di molto. Passano quattro minuti e Monserrat si ripete su palla inattiva: destro potente che Caracci accompagna in angolo. Altro calcio di punizione dal vertice sinistro dell’area per i locali al 41’ che viene eseguito stavolta da Duca che trova pronto il portiere biancorosso alla respinta a pugni uniti. Al 43’ Camerino vicinissimo al vantaggio: un rimpallo, con tocco di un difensore ospite, diventa un invitante assist per Duca che può calciare indisturbato in porta con il solo Caracci di fronte ma il numero 10 mette incredibilmente sul fondo. Il recupero non cambia l’inerzia della sfida con i padroni di casa che ci credono tanto da andare ad un passo dal successo. Nello spazio di sessanta secondi arrivano tre occasioni per sbloccare il derby per il Camerino. Duca affonda a sinistra, arriva sulla linea di fondo e prova ad infilare sul primo palo Caracci che però non si fa sorprendere e ribatte con il corpo. Clemenz cattura il pallone che gli arriva e lo calcia prontamente da dentro l’area con Caracci che devia in tuffo. Lo stesso Clemenz ci riprova con un altro sinistro che impegna in tuffo Caracci pronto e reattivo nell’intervento. E’ questo l’ultimo episodio di una partita combattuta ed equilibrata che genera un pari a reti bianche che a conti fatti non scontenta nessuno.

Il tabellino

CAMERINO-SETTEMPEDA 0-0

CAMERINO: Digifico, Lucaroni, Fede, Gabrielli (21’ st Cottini), Francucci, Colonnelli (28’ pt Bergamini), Pacini (36’ st Moriconi), Romoli, Montecchia (32’ st Monserrat), Duca, Aquili (10’ st Clemenz). A disp. Pazzelli, Mancinelli, Di Luca, Montironi. All. Tiburzi.

SETTEMPEDA: Caracci, Tabarretti, Montanari, Meschini (38’ st Maffei), Tacconi, Marcaccio, Quadrini (31’ st Gianfelici), Dolciotti, Sfrappini (46’ st Codoni), Castellano, Eclizietta (31’ st Cappelletti). A disp. Bartoloni, Copani, Gega, Ronci, Silla. All. Ferranti.

ARBITRO: Gasparoni di Jesi

NOTE: ammoniti Romoli, Meschini, Eclizietta, Tacconi. Angoli: 3-5. Recupero: pt 1’, st 5’

r.p.