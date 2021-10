Lorenzo Sabbatini neo ingegnere gestionale da 110 e lode

Lorenzo Sabbatini ha conseguito la laurea magistrale in Ingegneria gestionale all’Università Politecnica delle Marche con la votazione di 110 e lode.

Il giovane e valente settempedano ha discusso una tesi con il professor Carmine Dazj (correlatore l’ingegner Gaetano Sessa) dal titolo “Definizione dei controlli sul prodotto e sul processo industriale, analisi di capacità macchina e dei sistemi di misura in un processo produttivo: il caso Cebi S.p.A.”.

Lorenzo chiude così il suo percorso di studi, ma è talmente in gamba che già lavora. Dallo scorso agosto, infatti, un’azienda della provincia di Ancona non se l’è fatto sfuggire e, ancor prima del diploma di laurea, lo ha assunto per il “gestionale”, a conferma del fatto che i mercati internazionali sono in netta ripresa e le imprese cercano figure sempre più preparate e qualificate.

Al neo ingegnere Lorenzo vanno le felicitazioni di familiari e amici, nonché i complimenti del Settempedano.