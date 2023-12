A 800 anni dalla natività di Greccio nella chiesa di San Domenico la Natività è ambientata in uno scenario di guerra. Il presepe, realizzato dai Pionieri del Masci, si ispira al presepe che Banksy ha realizzato nel 2019 a Betlemme.

E’ la Natività di questo 2023 in cui assistiamo alla “Terza guerra mondiale a pezzi”, come evoca Papa Francesco implorando il cessate il fuoco immediato, ed è ambientato appunto in uno scenaro bellico. Vicini a noi, infatti, ci sono i conflitti dell’Ucraina e della Palestina, ma altre guerre nel mondo infiammano il Medio Oriente e l’Africa.

Il presepe, realizzato dal Movimento adulti scout italiano (Masci) di San Severino, a cura della Pattuglia Pionieri, è fatto di pochi personaggi posti davanti a un moderno muro di cemento armato colpito da diversi proiettili e da una granata esplosiva che vi ha aperto un buco che richiama la stella.

Quella stella che guidò i pastori e i Magi al luogo della mangiatoia di Betlemme. Un letto di paglia a terra rimanda al presepe tradizionale di cui, quest’anno, si celebrano gli 800 anni dalla prima realizzazione fatta da frate Francesco d’Assisi a Greccio.