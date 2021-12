Settempeda: tornano in biancorosso Claudio Mariselli e Amarildo Dedja

Proseguono i movimenti di mercato della Settempeda. Dopo l’arrivo di Ulissi, ecco altri due volti nuovi.

Arrivi che in realtà sono dei graditi ritorni, visto che stiamo parlando di due ex, ovvero Claudio Mariselli e Amarildo Dedja. Entrambi, infatti, hanno vestito di recente la maglia biancorossa e ora riabbracciano la Settempeda.

Claudio Mariselli, prima parte di stagione al Sarnano, è un giocatore rapido, di buona qualità che può essere utilizzato in più ruoli grazie alla sua duttilità tattica: centrocampista, esterno e terzino, ruolo questo in cui era stato testato con profitto nel periodo prima dello stop per la pandemia.

Amarildo Dedja, che aveva lasciato l’attività per impegni personali, torna alla base per riprendere a giocare mettendo a disposizione grande voglia ed entusiasmo. Il giocatore di origini albanesi potrà portare in squadra esperienza, grinta e quantità a centrocampo, reparto che avrà a disposizione un’alternativa in più, molto importante soprattutto in questo momento della stagione viste le tante assenze.

Per entrambi prima volta e convocazione praticamente certa sabato prossimo per la sfida casalinga contro l’Elpidiense Cascinare e anche possibilità concreta di esordire per iniziare questa nuova avventura con la Settempeda.

Roberto Pellegrino