Ovazione per l’attore Simone Riccioni al cinema San Paolo

È stato accolto con un’autentica ovazione dai ragazzi del Comprensivo Padre Tacchi Venturi di San Severino l’attore corridoniano Simone Riccioni che è intervenuto personalmente – non capita tutti i giorni – nella gremitissima sala del glorioso cinema San Paolo a fine proiezione del suo “Neve” per un rapido scambio di battute con gli studenti dell’istituto retto da Catia Scattolini.

«Ho avuto l’ispirazione per questo film che parla anche di bullismo durante il lockdown – rivela Riccioni -, Abbiamo fatto le riprese in un mese interamente nelle Marche grazie anche a diversi attori della mia scuola di recitazione “Cinema che passione” che ho a Macerata e dopo sei mesi di post produzione era tutto pronto. Sono molto contento che circa 30.000 studenti lo abbiano già visto. Aldilà della vicenda umana di Neve, che perde la mamma giovanissima ma che ritrova il papà, quella che racconto sul bullismo è anche la mia storia».

Davanti ai ragazzi interessati Riccioni è sceso in dettaglio. «Sono nato da genitori missionari in Uganda e sono tornato in Italia a sette anni. Mi sentivo strano perché ero accettato in Africa anche se ero diverso, mentre non lo ero in Italia dove pure ero bianco, uguale agli altri. Mi hanno chiamato “mangia banane” e mi hanno detto di tornare nel continente nero, ma sono riuscito a venire fuori da questa situazione grazie anche alla recitazione. Spero che il film vi sia piaciuto e vi abbia insegnato qualcosa». I due agenti che sono intervenuti alla proiezione in quanto il film è sostenuto dalla Polizia di stato hanno messo in guardia i ragazzi contro il fenomeno del «bullismo e del cyberbullismo che purtroppo è reale» e dall’uso spesso malauguratamente «sconsiderato dei social», invitando il pubblico di alunni del Venturi a «parlare con genitori ed insegnanti se capita di vivere una storia simile a quella di Neve». Per poterla risolvere e vivere la quotidianità serenamente.

Lu.Mus.