Visto il calendario degli eventi natalizi proposto dall’Amministrazione comunale e dalla Pro loco per le giornate del 23, 24 e 26 dicembre con diversi eventi ricreativi in programma in piazza, la Polizia locale ha emesso un’Ordinanza che regolamenta transito e sosta per garantire la sicurezza della circolazione veicolare e la salvaguardia dell’incolumità pubblica.

Sabato 23 dicembre, dalle ore 14 alle ore 19.30 saranno vietati il transito e la sosta dal civico 19 al civico 45 con istituzione dell’isola pedonale. Il traffico veicolare proveniente da via Garibaldi e via Eustachio sarà dirottato in via Ercole Rosa.

Domenica 24 dicembre, dalle ore 20 alle 01 del 25 dicembre, divieto di sosta e transito sempre sulla stessa piazza dal civico 19 al civico 45 con istituzione dell’isola pedonale. Il traffico veicolare proveniente da via Garibaldi e via Eustachio sarà dirottato in via Ercole Rosa.

Martedì 26 dicembre, dalle ore 16 alle 19.30, divieto di transito e sosta in piazza ad eccezione del tratto compreso tra via Eustachio e via Ercole Rosa dove saranno permesse la sosta e la circolazione.

Conseguentemente nello stesso orario verranno istituiti il divieto di transito e sosta in via Garibaldi, eccetto residenti che la percorreranno in senso unico alternato in entrata/uscita, l’obbligo di proseguire dritto da via Nazario Sauro a via Salimbeni e l’obbligo di proseguire dritto da via Massarellli a via Salimbeni.

I veicoli in difetto verranno rimossi. Sono eclusi i mezzi delle forze di polizia e quelli di soccorso.