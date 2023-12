Le belle tradizioni vanno perpetuate e migliorate. A volte se arrivano in coppia sono ancora più suggestive. All’Istituto comprensivo Tacchi Venturi la nuova dirigente Catia Scattolini ha ben pensato a una degna accoppiata proponendo il consueto “Natale in concerto”, a cura dell’indirizzo musicale, con la ciliegina sulla torta della consegna della borsa di studio in memoria della maestra Cristina Giacanella all’unica alunna dello scorso anno licenziata dalla Secondaria con 10 e lode.

Il via alla serata è avvenuto con la benedizione di padre Luciano Genga, che ha ricordato che i vari presepi realizzati dai piccoli alunni del Comprensivo, in occasione dell’800° anniversario del Natale di Greccio di San Francesco, potranno essere ammirati alla chiesa di San Lorenzo durante le vacanze.

I ragazzi delle classi 2^ e 3^ B del corso musicale – introdotti dal brano “Il babbo Natale di Fanta” di Francis Bebey curato dal professor Gabriele Cesaretti e letto dagli alunni di 1^ B -, diretti in alternanza dai docenti Vincenzo Correnti e Cesare Sampaolesi, con la costante regia degli altri colleghi di strumento Marilena Zaganelli e Joseph Clementi, hanno proposto con maestria “Ecco Natale”, “Adeste Fideles” e i collaudati cavalli di battaglia “Feliz Navidad”, “Stille Nacht”, “Oh Happy Day”, “Ninna nanna” e “Jingle Bell Rock”, sotto lo sguardo compiaciuto del vicesindaco ed ex dirigente scolastica Vanna Bianconi e del già preside Costantino Giorgi.

A concludere degnamente la serata davanti al pubblico delle grandi occasioni, nonostante i tanti eventi sportivi e culturali in concomitanza, per la soddisfazione della nuova dirigente Scattolini condivisa con i tanti genitori presenti, è avvenuta la consegna all’alunna dell’ex 3^C Shaker Habibti della borsa di studio in onore dell’indimenticata maestra Giacanella prematuramente scomparsa, da parte del figlio Oliviero Grandinetti, il quale ha portato i saluti del padre Fabrizio impossibilitato a intervenire.

