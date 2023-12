Al Circolo ricreativo settempedano delle Acli si festeggia in anticipo la ricorrenza del Natale e delle altre festività che stanno per arrivare. E’ previsto, infatti, un pomeriggio di divertimento e di aggregazione per avvicinarsi tutti insieme all’imminente periodo di feste.

Domenica 17 dicembre si svolgerà la “Festa di fine anno”, organizzata con il patrocinio dell’Amministrazione comunale; inizio ore 14.30.

I partecipanti, grazie alla presenza dell’orchestra “Damiano e Sara”, potranno danzare e ascoltare musica dal vivo. Alle ore 16 spazio per il classico scambio di auguri, momento in cui saranno serviti panettone, spumante e tanti altri dolci tipici di questo periodo.

L’ingresso alla sede del circolo è libero e l’invito a partecipare è rivolto a tutti.