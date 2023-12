Passo falso pesante quello della Settempeda che cade ancora in casa, seconda volta di fila, nel derby contro la Folgore che si impone con il minimo scarto costruendo il successo sul rigore di Bisbocci giunto in avvio di partita. Esordio amaro per mister Ciattaglia che alla prima in biancorosso vede la sua nuova squadra uscire sconfitta da una partita che era vista alla vigilia come quella del riscatto dopo un periodo particolare (prestazioni poco convincenti e la novità in panchina) con risultati non all’altezza che stanno rallentando la scalata al vertice (due punti in tre turni). Al netto delle assenze importanti, la Settempeda ha mostrato i recenti difetti: ritmo basso, azioni prevedibili, difficoltà ad aggirare una difesa schierata ed organizzata, poca incisività e decisione nel concretizzare le occasioni create. Per la Folgore, invece, una buona prestazione soprattutto difensiva grazie a compattezza, fisicità ed attenzione senza disdegnare alcune sortite offensive potenzialmente pericolose. Insomma, dal punto di vista tattico tutto bene per la squadra di Carucci che ha saputo costruire la giornata positiva sfruttando al meglio l’immediato vantaggio. Ora il campionato si ferma per le festività e per Ciattaglia e la squadra ci sarà da lavorare sodo per ritrovare la retta via per poi tornare in campo il giorno dell’Epifania con la trasferta di Montecassiano.

La cronaca

L’ultimo turno di campionato del 2023, quello che precede la sosta, propone alla Settempeda il derby al Soverchia contro la Folgore. La novità principale fra i locali è in panchina dove siede Lorenzo Ciattaglia che deve far fronte ad assenze pesanti come quelle di Tacconi, Gianfelici ed Eclizietta, situazione che porta in campo Sfrappini, Mulinari e Meschini mentre Lazzari torna titolare (Quadrini in panchina). Dalla parte opposta non c’è Giacomo Lori (squalificato) e in attacco Mannucci lascia il posto a Pallotta. La prima conclusione è di marca ospite con un tiro di Cristian Rossi che Caracci alza in angolo. Al 13’ arriva l’episodio cruciale che indirizza il match. Lazzari affonda l’intervento da tergo su Bisbocci, spalle alla porta, andando a colpire in modo un po’ irruento l’attaccante che va giù. L’arbitro fischia il penalty che lo stesso Bisbocci trasforma spiazzando Caracci. La prima reazione biancorossa è opera di Castellano che da posizione defilata impegna Tafa. I locali conducono la manovra e provano ad impensierire la retroguardia castellana. Al 25’ arriva una palla in area e nella mischia sbuca la testa di Marcaccio che spedisce nell’angolino basso alla sinistra di Tafa che si allunga per deviare in angolo con la punta delle dita. Al 27’ ci prova Meschini con il destro che risulta centrale. Al 31’ contatto nell’area biancorossa fra Bisbocci e un difensore con la punta ospite che va giù con l’arbitro che con ampi cenni fa cenno di proseguire. Settempeda che appare più convinta in avvio di ripresa tanto che nei primi nove minuti arriva al tiro per tre volte: Sfrappini chiama Tafa al tuffo con un rasoterra, Cappelletti destro dal limite con parata in due tempi di Tafa e accelerazione di Castellano conclusa con un tiro che Tafa sfiora mettendo in angolo. La Folgore resta passiva un quarto d’ora poi si ridesta tornando a farsi insidiosa con veloci ripartenze. Tesare ruba palla e mette largo da buona posizione poi un cross lungo che scende verso il secondo palo costringe Caracci a volare per smanacciare la sfera e toglierla a Bisbocci pronto a deviare al volo. Si va nell’altra area e Tafa è pronto a fermare in area Castellano con una uscita bassa che porta Dolciotti al tentativo dalla lunga distanza con sfera alta. I biancorossi con il passare dei minuti calano di lucidità tanto da non creare occasioni importanti, questo fino al novantesimo quando Sfrappini va vicino al pari. Percussione centrale di Silla che riesce a far arrivare palla al compagno che prova il tiro in scivolata con sfera che scheggia la traversa finendo poi sul fondo. Sono sette i minuti di recupero, periodo in cui la Settempeda prova le ultime azioni per trovare l’episodio che varrebbe il pareggio, ma non accade più nulla e il match va alla Folgore che conquista tre punti importanti in ottica play off.

Tabellino

SETTEMPEDA-FOLGORE 0-1

RETI: 13’ Bisbocci su rigore

SETTEMPEDA: Caracci, Lazzari (st 21’ Quadrini), Montanari, Meschini, Marcaccio, Mulinari, Silla, Dolciotti, Sfrappini, Castellano, Cappelletti. A disp. Scattolini, Codoni, Maffei, Ronci, Gega, Sigismondi, Farroni, Marasca. All. Ciattaglia.

FOLGORE CASTELRAIMONDO: Tafa, Binanti, Kheder, Lori (st 45’ Dedja), Sparvoli, Rossi Manuel, Dashi (st 48’ Giorgetti), Rossi Cristian, Pallotta (st 43’ Belli), Tesare (st 31’ Scuriatti), Bisbocci (st 25’ Mannucci). A disp. Savi, Grespini, Boldrini, Di Donatantonio. All. Carucci.

ARBITRO: Recchia di Ascoli Piceno

NOTE: ammoniti Dolciotti, Tesare, Cappelletti, Binanti, Sfrappini, Dashi. Angoli: 12-4. Recupero: pt 2’; st 7’.

Roberto Pellegrino