La chimica è in tutto ciò che ci circonda, è scienza e vita, ma anche passione e studio. Proprio per questo, nell’ambito delle attività di orientamento interno d’istituto, venerdì 1 dicembre al teatro Italia l’Itts “Divini” ha organizzato un convegno per gli studenti delle classi seconde al fine di avvicinare i ragazzi alle meraviglie di questa disciplina, al mondo della ricerca e degli esperimenti in laboratorio, con uno sguardo al futuro non solo in ambito universitario, ma anche verso settori molto ricercati come quello industriale, sanitario, farmacologico e ambientale, solo per citarne alcuni.

La professoressa Marta Luciani, ricercatrice presso l’Università di Utrecht nonché figlia del Dirigente scolastico dell’Istituto tecnico “Divini”, è intervenuta in collegamento video per raccontare agli alunni il proprio percorso di studi e le varie esperienze lavorative svolte in giro per l’Europa, dalla laurea in Chimica e tecnologie farmaceutiche all’attività di ricerca presso il gruppo AstraZeneca in Svezia, fino al trasferimento in Olanda, dove tuttora si dedica alla progettazione di nuove molecole utilizzate come veicoli nella somministrazione di farmaci in età pediatrica.

E’ stata poi la volta del professor Corrado Bacchiocchi, ricercatore e docente di Chimica Fisica presso l’Università di Camerino, che ha saputo catturare l’attenzione degli studenti in un’affascinante lezione che li ha visti protagonisti all’interno del misterioso mondo della tavola periodica.

Attraverso reazioni spettacolari ed effetti scenografici il professore ha illustrato le caratteristiche degli elementi chimici e lo stretto legame tra questi e la quotidianità, in quanto, a pensarci bene, tutti i fenomeni che avvengono attorno a noi sono regolati da funzioni chimiche, dalla fotosintesi delle piante al funzionamento degli organi del corpo umano. I ragazzi hanno assistito al convegno con grande interesse e curiosità, e anche con un pizzico di meraviglia soprattutto quando Bacchiocchi, al termine del suo intervento, ha fatto rimanere tutti a bocca aperta, con la formazione di nuvole all’interno del teatro.