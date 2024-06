Unione montana: ecco il Festival teatrale sulla commedia dell’arte “MaskaMarke”

Spettacoli di burattini, la grande opera dei pupi siciliani, appuntamenti con il teatro popolare, rappresentazioni di grandi autori da Shakespeare a Machiavelli. Nei dodici Comuni dell’Unione montana torna il festival teatrale sulla commedia dell’arte “MaskaMarke”, evento culturale organizzato dalla compagnia teatrale “Fabiano Valenti”, presieduta da Fabio Macedoni, per la direzione artistica di Francesco Faccioli e con il sostegno della Regione Marche e dell’Unione montana.

La rassegna, dal 3 all’11 agosto, porterà nel territorio spettacoli gratuiti insieme ad arte, turismo, cultura ed enogastronomia.

“La commedia dell’arte è un genere che ha fatto grande il teatro italiano in tutta Europa tanto che è stato definito come il frutto più maturo del Rinascimento – sottolinea il direttore artistico Francesco Faccioli –. I commedianti dell’arte partirono dai paesi e dalle città italiane e invasero tutta l’Europa sia nelle corti che nei borghi più remoti. MaskaMarke si propone di ricreare questo legame tra gli abitanti del borgo e l’arrivo dei comici”.

“In nove giorni – aggiunge Fabio Macedoni, presidente della compagnia “Fabiano Valenti” – porteremo sul territorio ben quattordici spettacoli di commedia dell’arte, di burattini, di teatro popolare, laboratori di musicisti e mostre. Il tutto verrà offerto agli abitanti e ai tanti turisti del nostro territorio in un clima di scambio e condivisione”.

“Con convinzione abbiamo riproposto per il terzo anno una manifestazione che ha saputo conquistarsi la fiducia e la stima, nel tempo, aggregando sempre un numero di spettatori crescente e attento – dichiara il consigliere regionale Renzo Marinelli -. Valenza turistica e qualità teatrale per la conoscenza del territorio anche con spettacoli dedicati ai ragazzi e laboratori di contenuto artistico: tutto questo anche grazie al format del festival, che indica la strada della collaborazione, dell’organizzazione e della valorizzazione collettiva. Insieme riusciamo ad essere visibili, forti, attrattivi perchè le nostre comunità hanno bisogno di aggregarsi visto che se restano isolate finiscono del dimenticatoio. In quest’ottica Maska Marke è diventato un veicolo formidabile per la conoscenza e la scoperta del nostro entroterra”.

“Questo festival è il festival della nostra Unione e dell’unione delle nostre comunità che in questa particolare occasione fanno rete e si adoperano per l’organizzazione di un evento che richiama sempre tantissime persone”, commenta con soddisfazione il presidente dell’Unione montana, Matteo Cicconi, che chiude con l’edizione di quest’anno il suo mandato alla guida dell’ente comunitario.

La serata di apertura della rassegna si terrà sabato 3 agosto a Treia, a partire dalle ore 21.30 al teatro comunale, con lo spettacolo di commedia dell’arte “Marco Polo e la principessa” a cura della compagnia Pantakin.

Dalle ore 20 alle 23 nell’arena Didimi verranno proposte anche partite di bracciale, poi cena nelle taverne dei quartieri Onglavina e Vallesacco con animazione musicale. Per informazioni ci si può rivolgere alla Pro Treia al numero di telefono 0733 215919.

Domenica 4 agosto, nel pomeriggio a partire dalle ore 18.30, la torre del Castello di Poggio San Vicino accoglie la compagnia Gru nello spettacolo di burattini “Mengone e il mostro della cantina”.

Per chi lo vorrà passeggiata turistica alle pendici del monte San Vicino con possibilità di raggiungere anche la faggeta e praticare cavalcate a Pian dell’Elmo. Info al numero di telefono 0733619109.

In serata, a partire dalle ore 21.30, il Centro sociale anziani di Apiro accoglie invece lo spettacolo di commedia dell’arte e musica “Viaggio in maschera, la Maskara”. Inoltre visite guidate al teatro Giovanni Mestica (informazioni al numero di telefono 3331215710) e all’abbadia di Sant’Urbano (telefono 0731816222).

Lunedì 5 agosto il piazzale Luigi Cipolloni di Cingoli vedrà mettere in scena, alle ore 18.30, lo spettacolo di Kamishibai in maschera “Fuga in maschera” da parte dell’Aps Tuttinsieme. Sarà possibile visitare il museo archeologico, il palazzo municipale, la collegiata di Sant’Esuperanzio, la pinacoteca comunale e regalarsi una passeggiata ai famosi “Viali”. Per informazioni si può telefonare al numero 0733602444.

Sempre lunedì 5 agosto, dalle ore 21.30, piazza Dante a Castelraimondo accoglie i burattini di Daniele Cortesi nello spettacolo dal titolo: “E vissero felici e contenti”. Vistie guidate al museo Habitus e a casa Strampelli. Per informazioni 3382595480.

Martedì 6 agosto “Gioppino e Brighella servitori malandrini”, i burattini di Daniele Cortesi saranno protagonisti ad Esanatoglia, dalle ore 18.30, presso la fonte del Borgo.

Diverse le proposte turistiche abbinate: visita alla Pieve di Sant’Anatolia, a palazzo Varano sede del Comune, alla Porta di Sant’Andrea, al parco delle Vene dove nasce il fiume Esino.

In serata, dalle ore 21.30, il cortile della sede comunale di Matelica ospita invece lo spettacolo di commedia dell’arte “L’ultima notte” di Zorba Officine Creative.

Tra le proposte turistiche visita alla Città del Verdicchio e del miele, visita a piazza Mattei, a palazzo Ottoni, alla chiesa della Beata Mattia, ai murales di Braccano e alla faggeta di Canfaito. Per informazioni telefonare alla Pro loco al numero 3272689686.

Mercoledì 7 agosto in piazza della Vittoria, a Fiuminata, spettacolo di pupi siciliani “Battaglia di Orlando e Rinaldo per amore della bella Angelica” con Teatroggi.

Prima dello spettacolo sarà possibile scoprire Fiuminata con passeggiata al percorso lungo il fiume, al santuario della Beata Vergine di Valcora e all’eremo della Madonna di Valconara. Per informazioni tel. 073754122.

E sempre il 7 agosto, ma a Sefro dalle ore 21.30, spettacolo: “Gli abitanti di Arlecchinia” di e con Claudia Contin Arlecchino presso la Torre dei Varano che sarà visitabile dal pomeriggio insieme alle passeggiate lungo le cascatelle del fiume Scarsito e alle Valle della Scurosa.

Giovedì 8 agosto, a Gagliole, il teatro Immagine porta in scena, dalle ore 21.30, “Le allegre comari di Windsor”, spettacolo di commedia dell’arte. Tra le proposte turistiche si segnalano le visite al museo di Storia naturale, il presepe meccanizzato e il percorsi naturalistici nella valle dell’Elce.

Venerdì 9 agosto, il teatro Feronia di San Severino ospita, dalle ore 21.30, lo spettacolo di teatro in maschera “Betun, teatro Strappato”. La serata viene proposta in collaborazione con il Comitato Unicef di Macerata. Nel pomeriggio sarà possibile regalarsi una visita al “Percorso Fascinoso” tra arte, storia, acqua e bellezza.

Sabato 10 agosto nel chiostro di San Francesco, a Pioraco, spettacolo di commedia dell’arte “La Mandragola” a cura dello Stivalaccio Teatro.

Dieci le cose da vedere a Pioraco prima dello spettacolo, in programma per le ore 21.30: il sentiero naturalistico de Li Vurgacci, la chiesa della Madonna della Grotta, la Casa sulla roccia, il ponte Marmone, la chiesa di San Francesco, il chiostro Francescano, l’eremo di San Vittorino, gli antichi lavatoi, il museo della Carta e della Filigrana e il musei dei fossili e dei funghi, la Passerella del Bacio.

Domenica 11 agosto il festival chiude alla grande a Castelraimondo con un doppio appuntamento: nel pomeriggio, dalle ore 18.30, il museo Habitus ospita “Arlecchino e il capitan Mangiabambini” della compagnia Lande del Vero. In serata, dalle ore 21.30, dal Cassero a piazza Dante spettacolo itinerante “Pulcinella e compagnia bella”, sfilata in maschera e gran finale con gli artisti di “Maska Marke”.

Agli spettacoli si potranno abbinare le visite guidate al territorio: mercoledì 7 agosto si potrà andare alla scoperta di Pioraco, Fiuminata e Sefro dalle ore 10 alle 12, giovedì 8 agosto, sempre dalle ore 10 alle 12, visite alla Città di San Severino, domenica 11 agosto, dalle ore 17, porte aperte al museo Habitus, il museo del costume folcloristico, di Castelraimondo.

Per tutta la durata del festival l’atrio della scuola media di Castelraimondo ospiterà il laboratorio “MaskaMater” dal titolo: “Il suono della commedia” a cura del maestro Massimiliano Dragoni. Il percorso, su prenotazione, prevede l’apprendimento di alcune tecniche tradizionali con l’utilizzo di tamburelli e voce che saranno rapportate all’iconografia della commedia dell’arte tra ‘500 e ‘600. Apertura venerdì e sabato dalle 10 alle 12 e dalle 14.30 alle 17.30, la domenica dalle ore 10 alle 12.

Per tenere alto lo spirito, infine, nelle vicinanze delle location degli spettacoli si potranno trovare gli esercizi affiliati a “Maska Marke” nei quasi si potranno gustare gli “Aperimaska”, speciali aperitivi creati appositamente per il festival.