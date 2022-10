L’Anac, l’Autorità nazionale anti corruzione, premia l’Unione montana di San Severino nella pubblicazione sulle linee guida relative alla qualificazione delle centrali uniche di committenza, resa nota unitamente all’elenco delle Amministrazioni già in possesso dei requisiti necessari per l’iscrizione all’anagrafe unica delle stazioni appaltanti. L’ente comunitario risulta, infatti, tra le prime realtà d’Italia figurando al 113° posto per i lavori, su circa 1.500 centrali uniche appaltanti, e al 72° posto nei servizi e nelle forniture sempre su circa 1.500 realtà monitorate.

Nella regione Marche l’Unione montana di San Severino figura solo dietro ai Comuni di Pesaro e Fermo.

Per gli addetti ai lavori le linee guida rappresentano un importante aggiornamento normativo, che va nella direzione di una maggiore centralizzazione degli acquisti pubblici mediante la riduzione del numero complessivo delle stazioni appaltanti. In pratica la Cuc dell’ente potrà fare qualsiasi tipo di appalto senza limitazioni di importi. Il tema della qualifica delle stazioni appaltanti, noto fin dall’introduzione del Decreto Legislativo 50/2016 (artt. 37 e 38), è tornato di grande attualità con l’attuazione del Pnrr, il Piano nazionale di ripresa e resilienza, più specificamente con la missione denominata “Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella Pubblica Amministrazione”, in cui Anac riveste un ruolo cruciale.

Nel concreto le misure del Pnrr sono finalizzate a snellire la disciplina dei contratti pubblici, con una maggiore certezza del diritto per le imprese e procedure di affidamento più rapide, eque e trasparenti.

“Quello raggiunto è davvero un ottimo risultato – sottolinea il presidente dell’Unione montana, Matteo Cicconi –. Mi complimento con tutto il personale per lo straordinario lavoro svolto e per la grande professionalità dimostrata. D’ora in avanti la nostra Centrale unica di committenza potrà lavorare molto più speditamente dando uno straordinario supporto alle Amministrazioni locali di tutto il territorio”.