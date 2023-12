Più di 15 metri d’altezza, il più alto albero di sempre, per l’abete di Natale che da domenica scorsa è acceso in piazza per il Natale a San Severino.

Proviene da un’area verde del rione San Paolo e per addobbarlo sono state utilizzate ben 35 mila maxi luci led. Insieme all’albero, poi, è stato ricreato anche un vero e proprio focolare domestico ed è stato realizzato un piccolo luogo di incontro con due poltroncine per Babbo Natale e foto ricordo. Tra le installazioni anche una bella panchina, sulla quale accomodarsi per scattare immagini con lo sfondo del grande albero illuminato alle spalle, e un altro spazio verde con due renne illuminate.

Alla cerimonia d’accensione delle luci ci sono state l’esibizione della scuola di ballo F. A. Team Academy e l’animazione di Multiradio.

Con il lungo week end dell’Immacolata la festa ora entra nel vivo: venerdì 8 dicembre Mercatino di Natale in piazza per tutta la giornata. L’iniziativa è a cura della Pro loco. Nel pomeriggio visite guidate “Tra vicoli e piazze alla scoperta delle chiese nascoste o scomparse del centro storico” e concerto sotto l’albero con il maestro Marco Santini e la voce di Rosa Sorice. Dalle ore 16.30 “Un momento magico con Babbo Natale” con la possibilità, per i più piccoli, di farsi una foto con un Santa Claus in carne ed ossa. L’appuntamento si ripeterà poi anche il 9 e il 10 dicembre.

Alle 16.30, nella chiesa della Misericordia, si inaugura la mostra di Maria Ersilia Valentini e Giulia Piangatelli (di cui riferiamo a parte nella sezione Cultura).

Sabato 9, nel pomeriggio, visita guidata “San Severino classic tour: alla scoperta delle bellezze del centro storico della città”, rassegna “Dialettando sotto l’albero” a cura del gruppo teatrale L’Alternativa e incontro con l’autore Carlo Cambi dedicato a “Il valore dell’accoglienza”.

In serata, invece, concerto dell’Accademia musicale Feronia “Viaggio in Italia” con Ludovica Lorenzioni al violino, Ekaterina Valiulina al violino, Hans Liviabella al violino/viola e Jonas Villegas a contrabbasso. In programma musiche di Vivaldi, Rossini, Liviabella, Rota e Bosso. L’ingresso è gratuito.

Dalle ore 15.30 in piazza torna anche la rassegna “Aperigusto on tour” (di cui riferiamo a parte nella sezione Economia).

Domenica 10 dicembre visita guidata, a cura della Pro Loco, “Fonti e fontane: l’acqua e la città” e, sempre nel pomeriggio, concerto Blues Brother Show con la Treia Street Band.

Infine, da segnalare che è stato rinviato al 25 e 26 febbraio (stessi orari) l’appuntamento di domenica 10 al San Paolo (e lunedì 11 dicembre, riservato alle scuola) con l’Associazione culturale “Verso l’Armonia” di Civitanova Marche dal titolo “La donna nella poesia contemporanea e nella canzone d’autore”, protagonisti Viviana De Marco (voce recitante), Fausto Palmieri (tastiere) e Alessandra Gentili (canto solista).