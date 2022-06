Proseguono i riconoscimenti per la gelateria artigianale di Piazza del Popolo “Antica latteria dell’Appennino”. Dopo essere stata inserita nella classifica “Le gelaterie del territorio” e, come abbiamo già riportato in passato, nella guida presente nella pubblicazione “Il mondo del gelato”, redatta da Roberto Lobrano (edita da Slow Food), l’attività di Gianpaolo Mattiacci e Giovanna Monachella riceve un’ulteriore ed importante gratificazione.

Lo scorso 10 maggio, la “Antica latteria dell’Appennino” ha ottenuto il “Certificato di eccellenza”, per la categoria “Gelateria Artigianale”, dal brand Sicilio – Eccellenza Siciliana. Per chi non lo conoscesse, “Sicilio” è un network di fanpage che raccoglie informazioni riguardanti il territorio, il turismo e i prodotti siciliani: è inoltre proprietario del marchio “Eccellenza Siciliana”, il quale premia le varie attività che si contraddistinguono nella produzione delle molte e diverse tipicità siciliane.

«Questo riconoscimento – dichiarano Gianpaolo e Giovanna – è per noi veramente una bella soddisfazione, perché significa che il nostro lavoro procede nella giusta direzione. È un “valore aggiunto” per i nostri gelati e per le nostre produzioni più strettamente “siciliane”, come le granite e i cannoli realizzati nel rispetto della tradizione sicula. Cerchiamo costantemente di perfezionare i prodotti offerti alla clientela, attraverso la scelta delle migliori materie prime locali e con una continua formazione per apprendere le giuste tecniche per realizzarli: tutto ciò porta a questi ottimi risultati. Inoltre, siamo i primi nel centro Italia a ricevere la certificazione d’eccellenza di Sicilio e questo accresce di più la contentezza: siamo ancora più stimolati a proseguire nel migliorare la qualità della nostra offerta, non soltanto per noi, ma, soprattutto, per i nostri clienti!».

Silvio Gobbi