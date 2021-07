Cross, al “San Pacifico” in gara 120 piloti di Marche e Umbria

Dopo la lunga pausa imposta dal Covid19 si è tornati in pista al crossodromo “San Pacifico” per una nuova prova del Campionato regionale MX Marche e Umbria. All’appuntamento si sono presentati ben 120 piloti. Il gran caldo ha messo a dura prova la loro resistenza, ma anche dell’organizzazione affidata al Motoclub Settempedano che, come sempre, è stata però ineccepibile. Diverse le categorie che si sono sfidate sul tracciato reso polveroso dal sole: Elite, Fast, Expert, Rider, Over, Challenge, Old Style e Femminile. Alle premiazioni sono intervenuti l’assessore comunale allo Sport, Paolo Paoloni, e il presidente del Motoclub, Mario Eugeni.