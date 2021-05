Il prezioso diadema di promozioni di Fabrizio Castori: nove perle e un diamante

E sono DIECI. Con la promozione in serie A ottenuta oggi con la Salernitana al termine di questa stagione regolare di serie B 2020-21 sono ben 10 le promozioni ottenute dal mister Fabrizio Castori nella sua “irripetibile” carriera iniziata nel lontano 1980-81 ed avendo preso parte a tutte le categorie del calcio italiano. Un diadema o una collana di grandissimo pregio con nove perle e un diamante.

1) La prima perla arrivò con il CAMERINO in 1° Categoria Marche nella stagione 1986-87 e ci fu il salto e l’approdo in Promozione.

2) La seconda perla arrivò con il CERRETO D’ESI in Promozione Marche nella stagione 1989-90 e ci fu il salto e l’approdo in Interregionale.

3) La terza perla arrivò con il TOLENTINO in Eccellenza Marche nella stagione 1992-93 e ci fu il salto e l’approdo nel Campionato nazionale dilettanti.

4) La quarta perla arrivò con il TOLENTINO nel Campionato nazionale dilettanti nella stagione 1994-95 e ci fu il salto e l’approdo in serie C2.

5) La quinta perla arrivò con il LANCIANO nel Campionato nazionale dilettanti nella stagione 1998-99 e ci fu il salto e l’approdo in serie C2. Vinse anche lo Scudetto dilettanti.

6) La sesta perla arrivò con il LANCIANO in serie C2 nella stagione 2000-01 e ci fu il salto e l’approdo in serie C1.

7) La settima perla arrivò con il CESENA in serie C1 nella stagione 2003-04 e ci fu il salto e l’approdo in serie B. Vinse anche la Coppa Italia di serie C.

8) Il primo diamante arrivò con il SAN PATRIGNANO in 3^ Categoria Rimini nella stagione 2009-10 e ci fu il salto in 2^ Categoria. Mentre allenava il PIACENZA in serie B. La vittoria più nobile.

9) La nona perla arrivò con il CARPI in serie B nella stagione 2014-15 e ci fu il salto e l’approdo in serie A.

10) La decima perla è arrivata oggi con la SALERNITANA in serie B in questa stagione 2020-21 e c’è il salto e l’approdo in serie A.

Gabriele Cipolletta