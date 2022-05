Il piccolo passo che mancava per certificare la permanenza in Prima Categoria, la Settempeda l’ha fatto nella trasferta di Sant’Elpidio a Mare con il successo ottenuto con il minimo scarto allo stadio “Ciccalè” contro L’Elpidiense Cascinare. L’1-0, giunto con il minimo sforzo e grazie alla giocata di Ulissi (minuto 25 della ripresa), ha reso ufficiale quello che sembrava scontato e vale quota 40 punti in classifica con conseguente aggancio al Caldarola in sesta piazza. Ora i biancorossi potranno giocare in scioltezza le ultime tre gare della stagione e potrebbero influire sulla griglia play out viste le rivali che proporrà il calendario. Per l’Elpidiense Cascinare un passo falso pesante nella corsa salvezza, anche se rimangono intatte le speranze di evitare di essere risucchiati dalle squadre dietro oltre ad un po’ di rammarico per una gara che poteva andare diversamente, il pari poteva starci, soprattutto se i fermani avessero sfruttato a dovere le occasioni create (almeno cinque e in numero maggiore nel primo tempo). Non è bastata la volontà e il cuore ai padroni di casa per evitare il ko figlio anche di un calo atletico nel finale, malgrado i cinque cambi effettuati, che ha influito sulle possibilità di recuperare il punteggio sfavorevole. Partita non bella, ritmo basso e diverse imprecisioni ed errori da ambo le parti. Correttezza in campo e buono l’arbitraggio. Prossimo turno: Settempeda in casa contro l’Urbisaglia; Elpidiense Cascinare a Corridonia contro il Cska.

Cronaca

L’appuntamento del “Ciccalè” mette in palio punti importanti soprattutto per i padroni di casa che devono guardarsi le spalle per non farsi riprendere dalle rivali play out. Settempeda, invece, più tranquilla e serena vista la buona classifica che vale in pratica già la quota salvezza, ma decisa a fare la sua onesta partita fino in fondo. Al cospetto del 4-4-2 classico dei locali (senza mister Cannoni), i biancorossi (non c’è in panchina Ruggeri perché squalificato con Fattori e Quagliuzzi a farne le veci) rispondono con il modulo utilizzato ultimamente e con quattro volti nuovi rispetto alle ultime uscite. Difesa in linea a quattro (Del Medico, Forresi, Campilia e Botta); centrocampo con Miconi, Mulinari, Botta e Mariselli; attacco con Capenti e Ulissi. La novità è tra i pali dove c’è Tommaso Scattolini (classe 2003) all’esordio assoluto. In avvio lunga fase di studio che dimostra l’attenzione messa dalle due squadre in questo match e sembra che nessuno voglia prendere l’iniziativa. Lo fa l’Elpidiense Cascinare con Seghetti che calcia da dentro l’area con diagonale rasoterra che sfiora il palo più lontano. La Settempeda prova a tenere palla facendo partire l’azione da dietro, ma la manovra è lenta, prevedibile e poco precisa. Locali che attendono compatti provando qualche ripartenza. Il primo e unico tentativo biancorosso del primo tempo è quello che cade al minuto 26 quando Broglia ci prova dalla distanza con destro rasoterra centrale e debole. Qualche istante dopo è Amadio (uno dei più attivi dei suoi) a rovarci da destra con un piazzato che arriva in porta con Scattolini che accompagna in angolo. Sugli sviluppi del corner Lelli va al cross con lo stesso Amadio molto bravo nell’anticipo e nella girata di testa che termina larga. Al 35’ è da sinistra che parte il traversone di Mandorlini che trova in mezzo il liberissimo Broccolo che va a colpire di testa mettendo alto. E’ l’ultima azione prima dell’intervallo. Cambia ben poco il copione tattico nella ripresa con match bloccato e povero tecnicamente. Unica conferma gli errori nei passaggi e negli appoggi. Al 12’ lampo della Settempeda. Scattolini rinvia velocemente di piede trovando a sinistra Capenti che si invola per poi girare in mezzo per l’accorrente Mariselli che sembra in vantaggio sul portiere che, però, azzecca il tempo dell’uscita bassa e contrasta efficacemente il numero 11 avversario con pallone che finisce in corner. Per annotare qualcosa bisogna arrivare al 25’ quando il risultato cambia. Cambio gioco (da sinistra a destra) tentato dai locali con Botta sveglio nel capire le intenzioni e rapidissimo nell’anticipo e nel ripartire palla al piede. Giunto sulla trequarti il giovane terzino appoggia ad Ulissi che salta un difensore, prende la mira e poi scaglia un gran destro a mezza altezza che trafigge Torresi. L’Elpidiense Cascinare, colpito a freddo e nel secondo vero affondo ospite, accusa il colpo e vede complicarsi il pomeriggio. La panchina di casa le tenta tutte (cinque sostituzioni, modulo diverso e Cannoni in attacco), ma i risultati non sono quelli sperati. Solo nel finale i fermani riescono a creare qualcosa: Franca da sinistra mette un ottimo cross verso il secondo palo dove svetta Amadio che schiaccia in porta trovando la pronta risposta di Scattolini; nel primo minuto di recupero, invece, è Seghetti a girare di testa a mezza altezza con Scattolini che in volo plastico va a bloccare la sfera. Finisce qui con lo scoramento verdi/rosso/blu locali che cedono il passo e con la soddisfazione di una Settempeda sorniona e cinica che porta via una buona vittoria da un campo complicato.

IL TABELLINO

ELPIDIENSE CASCINARE-SETTEMPEDA 0-1

Reti: st 25’ Ulissi

ELPIDIENSE CASCINARE: Torresi, Lelli (41’ st Dionea), Nepa, Broccolo, Sbaffone, Cannoni, Mandorlini (17’ st Franca), Petrucci (37’ st Sablone), Amadio, Venturim (9’ st Foresi), Seghetti (47’ st Cappelletti). A disp. Genga, Alija, Massi, Bonaiuto. All. Cannoni.

SETTEMPEDA: Scattolini, Del Medico, Botta, Forresi, Campilia, Mulinari, Miconi, Broglia, Ulissi, Capenti (47’ st Latini), Mariselli. A disp. Cardorani, Lullo, Crescenzi, Orlandani, Menichelli, Farroni, Panicari, Pierandrei. All. Ruggeri.

ARBITRO: Falgiani di Ascoli Piceno

NOTE: spettatori 200 circa (folta rappresentanza biancorossa con i Boys giunti in gran numero). Ammoniti: Petrucci e Campilia. Angoli: 6-2 per l’Elpidiense Cascinare. Recupero: pt 2’; st 4’

Roberto Pellegrino