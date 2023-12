Sabato 2 dicembre, a conclusione delle iniziative promosse in occasione della Giornata mondiale dell’infanzia, tutte le sezioni e le classi dell’Istituto comprensivo “Tacchi Venturi” allestiranno, con il supporto del Comune, una mostra mercato dei lavori prodotti al fine di raccogliere fondi per supportare i progetti Unicef di sostegno ai bambini coinvolti nelle guerre e per sostenere il progetto interno all’Istituto scolastico di aiuto alle fragilità.

L’iniziativa, dal titolo “Insieme per l’Unicef”, si terrà nel pomeriggio, dalle 16 alle 20, in Piazza del Popolo.

Sono state diverse, quest’anno, le attività che hanno accompagnato la ricorrenza della Giornata mondiale dell’infanzia.

La facciata del Municipio si è colorata di azzurro per una intera notte accogliendo una proposta del Consiglio comunale dei ragazzi, mentre Piazza del Popolo ha accolto un partecipato momento di incontro che ha visto sottolineare l’importanza della ricorrenza e invitare a riflettere sui temi dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, soprattutto in questo periodo in cui i bambini stanno vivendo, loro malgrado da protagonisti, nuove guerre nel mondo. Anche gli esercizi commerciali della città hanno dato il loro contributo con l’esposizione, nelle vetrine dei negozi, degli elaborati grafici e degli artefatti prodotti dalle scuole dell’Infanzia