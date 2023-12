Focalizzare l’attenzione sui giovani nell’approccio che hanno con il digitale e la comunicazione in rapporto, soprattutto, alle relazioni con il mondo degli adulti, sulla difficoltà anche di trovare una comunicazione che sia corretta per poter insieme dialogare e compatibile tra il mondo della famiglia e quello dei giovani a volte così totalmente diverso.

Sono questi i temi affrontati da don Luca Ferro, che presta servizio ecclesiale a Loreto ed è stato in passato anche parroco a San Severino.

Il sacerdote era ospite del Rotary Tolentino al salone medioevale del complesso monumentale della Basilica di San Nicola per affrontare l’argomento ‘’Sognano ancora? Giovani off on line’’.

Erano presenti anche i ragazzi dell’Interact Club Tolentino. “Ho esposto un quadro sulle relazioni dei giovani di oggi – dice – i quali sono per me una risorsa e non un problema, anche se a volte ci hanno messo e ci mettono in difficoltà. Sembra che i giovani non siano più in grado di raccogliere dei sogni per il futuro o talvolta che siano sconfitti dalla solitudine. Anche per noi diventa una sfida soprattutto nel trovare qual è il canale giusto per comunicare con loro”.

Al termine dell’incontro il presidente del Rotary Club, Giorgio Zaganelli, ha donato a don Luca Ferro una pubblicazione e lui, al tempo stesso, ha invitato il Club a organizzare una visita al Santuario di Loreto.