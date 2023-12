Volley, calcetto, amicizia e divertimento: il “TorneONE” natalizio porta tanti giovani al palas

Ottimo successo per il “TorneONE ignorante XmaS” organizzato dai giovani animatori dell’Oratorio interparrocchiale Don Orione assieme a padre Luciano Genga, nuovo parroco di San Lorenzo e Rettore del santuario di San Pacifico, al quale è stato affidato dal vescovo Massara il compito di seguire in particolare la pastorale giovanile a livello locale.

Alla prima giornata della manifestazione hanno partecipato ben 114 ragazzi e ragazze, la maggior parte di San Severino, gli altri provenienti da paesi limitrofi. Hanno giocato a calcetto e pallavolo, due tornei paralleli che hanno riscosso una grande partecipazione di pubblico. Il torneo di volley era aperto a squadre miste. Nel corso della giornata l’evento ha registrato anche la presenza di due ospiti d’eccezione: mister Fabrizio Castori, allenatore dell’Ascoli e amico di padre Luciano, e mons. Antonio Napolioni, vescovo di Cremona, tornato a casa per un paio di giorni di riposo e sempre vicino alle iniziative del “Don Orione”, dove è stato parroco per cinque anni.

Il dato tecnico.

Nel calcio a 5 ha vinto la squadra degli “Sharks”, composta dai ragazzi del Serralta calcio a 5. Al secondo posto si è piazzata la compagine degli “S.S. Svezzatori”, formata da un gruppo di giovanissimi settempedani. Infine, sul terzo gradino del podio è salita la formazione degli “Scarsenal”, nelle cui file militavano ragazzi di Tolentino.

Svezzatori

Nel torneo di volley misto, invece, ha primeggiato la squadra “Josa Bonito Volley Club”, composta da alcuni dei vincitori del primo “TorneONE ignorante” di beach volley e “coordinata dal Coach B, famoso allenatore e studioso di schemi giapponesi”.

Al secondo posto si sono classificati “Mia & Shirokati”, cioè ragazzi e ragazze settempedani di ottimo spessore tecnico, mentre in terza posizione è giunta la formazione “Sbagherata”, composta da altri giovanissimi settempedani di belle speranze pallavolistiche. Squadra, quest’ultima, ripescata dopo la rinuncia della qualificata “Boomer”, formata da vecchie glorie della pallavolo settempedana.

Alla fine premi e applausi per i protagonisti di entrambe le competizioni. Presente alla premiazione anche Tarcisio Antognozzi, responsabile diocesano degli Oratori.

Poi, giovedì 28 dicembre, seconda giornata dell’evento dedicata ai bambini, con giochi organizzati dagli animatori dell’Oratorio e partita (immancabile) di calcetto. Pure in questo cosa sono state numerose le presenze in campo.

Gli organizzatori ringraziano quanti hanno contribuito al buon svolgimento della manifestazione con mezzi e persone, nonché l’Amministrazione comunale (che ha anche patrocinato l’evento ed è intervenuta con l’assessore allo Sport, Paolo Paoloni) e i custodi del palasport.