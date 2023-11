Fervono i preparativi per l’organizzazione del Trofeo Team Co.Bo. Pavoni giunto quest’anno all’undicesima edizione e in programma domenica 5 novembre.

L’abbinamento all’Adriatico Cross Tour (quarta prova per la stagione 2023-2024) dimostra che la manifestazione ha acquisito una gran bella notorietà sia a livello regionale che extra-regionale.

È una grossa soddisfazione in seno alla famiglia Pavoni (con in testa i fratelli gemelli Pietro e Paolo Pavoni, coadiuvati dal padre Aldo), insieme a tutto lo staff del Team e all’Asd Tormatic Pedale Settempedano del presidente Maurizio Bordi, portare avanti la tradizione del ciclocross. A maggior ragione quest’anno tutti gli sforzi saranno compensati da un grande afflusso di partecipanti per la validità di gara top class Fci.

Il Trofeo Co.Bo.Pavoni è una manifestazione che rientra nel calendario del Master Ciclocross Uisp Marche, challenge amatoriale del cross che tiene banco per la 35esima volta in tutta la regione.

Come nelle edizioni passate, confermata anche la manifestazione a carattere promozionale per bambini non tesserati (Gioco ciclismo – inizio alle 12.40), per far provare loro l’emozione della gara.

Si torna a solcare i prati dentro l’abitato di San Severino, in un terreno privato sito in viale Varsavia, nel rione Settempeda, al cui interno è stato allestito il percorso di circa 2.300 metri pianeggiante con piccoli dossi creati da alcuni mucchi di breccia, più gli ostacoli artificiali e solo 100 metri di asfalto.

Sono previste quattro batterie di partenza: juniores uomini, master di seconda fascia over 45, master di terza fascia over 54, donne master, donne juniores, under 23 ed élite alle 10 (durata 40 minuti); élite, under 23 e master di prima fascia under 45 alle 10.50 (durata 60 minuti); allievi ed esordienti secondo anno alle 12.40 (durata 30 minuti); G6 uomini e donne alle 12.50 (durata 20 minuti).

Per gli atleti tesserati Fci, sia agonisti che amatori, iscrizione tramite Fattore K fino alle 24 di venerdì 3 novembre (ID Gara 169201). Per gli atleti tesserati con gli enti di promozione sportiva tramite il link www.adriaticocrosstour.it/iscrizione.html sempre entro le 24 del 3 novembre. Per l’evento promozionale Gioco Ciclismo iscrizioni su Fattore K FCI (Id Gara 169202).