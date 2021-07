Debutto sul ring per i fratelli Leonardo e Gabriele Panebianco

Stavolta si parla di pugilato. E già questa è una notizia per San Severino, visto che sono davvero pochi i ragazzi settempedani che praticano questo sport.

I fratelli Leonardo e Gabriele Panebianco, rispettivamente di 26 e 22 anni, si sono appassionati a questa disciplina, hanno cominciato ad allenarsi in garage, durante la pandemia, sotto la guida di papà Danilo, e pian piano ci hanno preso gusto. Oggi, tesserati con la palestra Upa di Ancona, sono seguiti dal maestro Giuseppe Vesprini di Montegranaro.

Domenica scorsa è arrivato anche l’esordito in una manifestazione ufficiale: il primo trofeo Città di Loreto. E non è andata poi così male. Gabriele ha disputato tre incontri e li ha vinti tutti e tre. Debutto vincente pure per Leonardo contro Davide Trillini della Pugilistica Jesi. Insomma, un bell’exploit per i due fratelli che ora possono proseguire fiduciosi la loro preparazione agonistica sul ring.

Peccato però che a San Severino non ci sia una palestra che si dedichi anche al pugilato: molti ragazzi potrebbero essere interessati a conoscere e praticare l’attività pre-pugilistica e chissà che, col tempo, non possa nascere anche qui una vera e propria associazione rivolta a questa pratica sportiva.