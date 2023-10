Lancia un segnale forte e chiaro la Settempeda con il netto e convincente successo sul San Claudio. Finisce con un rotondo 4-0 la sfida del “Soverchia” che fa riassaporare i tre punti ai biancorossi che si impongono con merito dando una prova di forza e di bel gioco. Tante le note positive per la squadra di casa che non ha tradito le attese del folto pubblico presente che ha avuto modo di applaudire i protagonisti in campo oltre che divertirsi con le azioni e le reti arrivate nei 90’. Quattro marcatori diversi per i padroni di casa: Sfrappini timbra in campionato dopo la Coppa; Castellano trova la prima rete in maglia biancorossa (davvero pregevole) festeggiata con corsa sotto i boys; prima volta anche per Meschini e Dolciotti, quest’ultimo uno dei migliori in campo. Insomma, molti aspetti positivi per una Settempeda che sembra essere avviata sulla strada giusta con una crescita di squadra, di condizione atletica e dal punto di vista tattico, aspetti che danno fiducia e morale in vista dei prossimi impegni (sabato prossimo trasferta a Montecosaro ore 15.30) che dovranno portare continuità di prestazioni e punti.

La cronaca

Dopo il pari nel derby di Camerino, la Settempeda torna sul campo amico per affrontare il San Claudio, una delle neopromosse che ha iniziato il torneo con personalità e buoni risultati. Nei biancorossi le novità sono Gianfelici a centrocampo (out Quadrini) e Lazzari che torna dopo la squalifica; tra gli ospiti il capocannoniere del girone Ibii è la punta di riferimento. L’avvio dei biancorossi è deciso e convinto e dopo soli otto minuti è già vantaggio: Montanari calcia dalla bandierina e Sfrappini di testa fa centro. Il San Claudio fa fatica e non trova varchi. Al 39’ ci prova Sinigallia ma il tiro è alto. Il 2-0 biancorosso giunge al 40’: Montanari dal corner per il colpo di testa del liberissimo Meschini che gonfia la rete. Il primo sussulto del secondo tempo è di marca locale per merito di Sfrappini che in acrobazia per un soffio non riesce a deviare un invitante cross di Castellano. Al 5’ Ibii sfugge a Tacconi, probabilmente aiutandosi con un fallo, ma viene chiuso da Caracci. Al minuto 14 tris della Settempeda. Castellano salta alcuni avversari per poi mettere in porta il suo primo gol stagionale, attesissimo dai tifosi, con corsa sotto la curva per festeggiare la prodezza personale. Al 28’ Montanari decide di mettersi in proprio con affondo e tiro che colpisce il palo. Al 38’ Copani, uno dei giovani a disposizione e messi in campo da Ferranti nella ripresa al pari di Codoni, sfiora il poker con una conclusione che esce di poco. Quarta rete rimandata di pochi minuti perché nel finale ci pensa Dolciotti a fissare il punteggio con un preciso tiro che batte Lorenzetti su assist di Cappelletti (anche lui subentrato dalla panchina come Silla che si è rivisto dopo più di un mese).

SETTEMPEDA-SAN CLAUDIO 4-0

RETI: 8’ pt Sfrappini, 40’ pt Meschini, 14’ st Castellano, 44’ st Dolciotti.

Formazioni

SETTEMPEDA: Caracci, Lazzari (25’ st Tabarretti), Montanari, Meschini (9’ st Silla), Tacconi, Marcaccio, Gianfelici (22’ st Codoni), Dolciotti, Sfrappini (35’ st Cappelletti), Castellano, Eclizietta (35’ st Copani). A disp. Scattolini, Maffei, Gega, Ronci. All. Ferranti.

SAN CLAUDIO: Lorenzetti, Gubinelli, Giulianelli (1’ st Salvucci), Meschini, Compagnucci, Olivieri, Sinigallia, Vecchi, Berrettoni (15’ st Serafini), Serantoni (26’ st Bartolucci), Ibii. A disp. Gironelli, Scarponi, Marchetti, Possanzini. All. Cotica

ARBITRO: Colombo di Fermo

NOTE: ammoniti Tacconi, Castellano, Giulianelli. Angoli: 12-2. Recupero: st 3’

r.p.