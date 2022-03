Castori in casa Settempeda per salutare tifosi e squadra

Alla vigilia della trasferta a San Biagio arriva una piacevole sorpresa per la Settempeda: Fabrizio Castori. Il tecnico settempedano, attualmente senza panchina, è arrivato al Comunale per una visita di cortesia alla squadra della sua città.

Fabrizio Castori



Dopo aver salutato staff e giocatori, ha assistito alla parte iniziale dell’allenamento scambiando due parole con i dirigenti presenti e, prima di andar via, si è recato sotto la tribuna centrale per un saluto al gruppo di tifosi che lo avevano salutato con alcuni cori e che la presenza ad un allenamento aveva suscitato in Castori curiosità e piacevole sorpresa.

Per la seconda settimana consecutiva infatti i Boys sono apparsi in tribuna, gruppetto numeroso composto anche da giovanissimi, per sostenere, incitare e mostrare vicinanza alla squadra in questo importante finale di stagione a testimonianza di come il gruppo del tifo organizzato stia dando tutto per i colori biancorossi. Il grande sforzo compiuto dal direttivo dei Boys è davvero encomiabile e viene testimoniato dai fatti come è possibile vedere ad ogni partita: coreografie, striscioni, stendardi, cori di incitamento.

Insomma, il modo migliore per fare “tifo” e per essere un fattore determinante per i risultati positivi della Settempeda.