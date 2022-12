“Mai smettere di giocare!”. Questo lo slogan che ha accompagnato, in un pomeriggio di festa e divertimento, la giornata sociale dell’Asd Tormatic Pedale settempedano. Tra giochi in bici e prove di abilità, il sodalizio sportivo ha salutato un altro anno di attività ricco di successi e di iniziative, scambiandosi gli auguri in vista del Natale.

Tanti i ragazzi del settore giovanile e gli associati presenti all’appuntamento ospitato presso la pista dello stadio comunale e ben organizzato dal presidente dell’Asd, Maurizio Bordi, e dall’istruttore Stefano Aquili.

A portare il saluto istituzionale è stato l’assessore allo Sport, Paolo Paoloni.