Sei settempedani hanno partecipato con successo alla sesta edizione del “Marche Trail”, l’evento bikepacking che ha portato circa 500 appassionati – provenienti da tutt’Italia e da alcuni Paesi europei – a scoprire le bellezze naturali e culturali attraversando le Marche sui pedali, dal mare all’entroterra e nuovamente verso il mare.

Con il gruppetto dei validi e coraggiosi bikers di San Severino – formato da Michele Lini, Fabio Baccifava, Paolo Pepolino, Alessandro Bacaloni, Massimo Giachetti e Paolo Campetella – c’era anche il matelicese Francesco Fabrizi.

Come sappiamo, non si tratta di una gara, bensì di una sfida con se stessi. Infatti, ogni partecipante deve cavarsela da solo, organizzandosi per dormire e mangiare nelle strutture ricettive che incontrano sul percorso o nei due campi-base che gli organizzatori allestiscono lunto il tracciato.

Quest’anno uno dei due “quartier generale” lo ha ospitato San Severino, mettendo a disposizione la palestra della Scuola Media. Hanno collaborato Comune, Istituto comprensivo “Tacchi Venturi” e associazione Bike Zone.

L’altro campo-base è stato posto a Comunanza.

Tra le novità del 2023 hanno riguardato i percorsi, adatti a bici Gravel: il Classic, da 300 chilometri, ha attraversato piccoli borghi e strade bianche; il Wild, da 400 chilometri, è stato scelto da ciclisti con un buon allenamento e amanti della natura un po’ più selvaggia.