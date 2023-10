A San Severino i Servizi “Sollievo” degli Ambiti territoriali sociali 17 e 18 inaugurano – a partire da sabato 21 ottobre – un nuovo format gratuito per tutte le famiglie dedicato al tema dell’adolescenza e ad alcuni aspetti a essa correlati. Si intitola “Apertamente” e si avvale della collaborazione dell’associazione Help Sos Salute e famiglia odv, oltre che di “Scacco matto odv”.

Tre gli incontri in programma, che si svolgeranno nella nuova sede “Tutti al centro” in via Salimbeni 42. L’ intento è quello di aprire un dialogo con la comunità al di fuori dei canali istituzionali, per favorire un confronto diretto con la cittadinanza su argomenti di grande attualità. Tema centrale degli incontri sarà l’adolescenza, una fase della vita molto delicata, in cui i ragazzi attraversano numerosi cambiamenti sia nel corpo che nella mente, acquisiscono nuovi ruoli e responsabilità all’interno del contesto sociale e si trovano a dover strutturare una propria identità.

Questa fase molto spesso porta con sé anche alcune problematiche che si riscontrano in famiglia, a scuola e nella socialità e che meritano perciò molta attenzione.

Il primo incontro in programma, dal titolo “Rischio digitale?”, è fissato per sabato 21 ottobre (dalle ore 17 alle ore 19.30) e vedrà la partecipazione del comunicatore del Dipartimento di Dipendenze patologiche, Paolo Nanni.

A seguire il 28 ottobre (ore 17-19.30) l’appuntamento sarà con “Ri-Conoscere le emozioni”, alla presenza dello psicoterapeuta Alessandro Suardi.

Il ciclo di incontri si concluderà poi l’11 novembre (17-19.30) con un confronto, moderato da Paolo Nanni, tra la psicologa e psicoterapeuta Giuseppina Malasisi e il sociologo Giuliano Tromboni su “Adolescenza: uno sguardo sul nostro territorio”.

A ogni incontro in calendario per le famiglie sarà messo a disposizione un servizio di intrattenimento dei bambini a cura dei volontari di “Help” e al termine di ogni evento sarà offerto ai partecipanti un aperitivo di saluti.