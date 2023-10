Leonardo Meschini ha chiuso la stagione agonistica 2023 partecipando ai campionati italiani di lancio del disco, categoria Cadetti, svoltisi domenica a Caorle, alle porte di Venezia. Dopo aver vinto il titolo regionale, il giovane settempedano era in gara per le Marche e, pur non raggiungendo il podio, ha chiuso la gara con una buona prova. Ha lanciato il disco a 35,86 metri, una misura che gli è valsa il settimo posto conclusivo.

A Caorle, dove si sono confrontati i migliori specialisti della categoria, Leonardo era accompagnato dal tecnico Marzo Zitelli – pure lui di San Severino – il quale commenta così l’esperienza ai campionati italiani: “Siamo molto contenti di aver chiuso la stagione con questo bellissimo risultato. Leonardo ha iniziato a praticare questa disciplina sportiva solamente dal gennaio scorso, ha davvero notevoli potenzialità da sviluppare”.

Insomma, per il quindicenne di San Severino si aprono le porte del mondo dell’atletica leggera, e chissà che non possa raccogliere importanti soddisfazioni agonistiche.