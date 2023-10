Alcuni lo ricordano ancora come stopper biancorosso lasciare la marcatura per tentare di trafiggere il portiere avversario nei calci di punizione dal limite. Questa volta ha perso di vista il bersaglio grosso. Paolo Cesaretti, originario di Fermo ma difensore settempedano degli anni ruggenti della Settempeda nell’ormai secolo scorso e sanseverinate di adozione, racconta come abbia perso e ritrovato con l’aiuto delle forze dell’ordine il portafogli lasciato incustodito per alcuni istanti in un supermercato cittadino. «Avevo pagato e stavo dando informazioni alla cassiera, appassionata di sport, su come potersi allenare al comunale. Purtroppo ho lasciato incustodito il portafogli della cui assenza mi sono reso conto non appena uscito. Sono tornato all’interno, ma dell’oggetto nemmeno l’ombra. A questo punto è iniziato il necessario girovagare tra la locale stazione dei carabinieri per denunciare l’accaduto, le Poste per bloccare il bancoposta e l’anagrafe per rifare il documento di identità. Qualche giorno dopo la Polizia locale me lo ha riportato con i preziosi documenti, anche se il contante, un’ottantina di euro, non c’era più. Ho ringraziato e rifatto il… cammino a ritroso per informare tutti che ero tornato in possesso dei documenti. Un sacco di giri a vuoto, come il portafogli. Ma – conclude salomonicamente l’operaio – poteva andare peggio».

Lu.Mus.