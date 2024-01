La Settempeda vince in dieci con un gol di Gianfelici nel recupero (3-2)

Vittoria al cardiopalma per la Settempeda che si impone per 3-2 sulla Passatempese al termine di un secondo tempo spettacolare, emozionante e ricco di colpi di scena con finale thrilling annesso. Risolve nel recupero il subentrato Gianfelici, ancora decisivo con un altro gol da tre punti siglato in stagione, che regala un successo che sembrava svanito dopo il pari ospite al 42’ e mette fine ad una ripresa incredibile in cui i biancorossi sono passati in breve tempo dalla gioia per aver capovolto il risultato (da 0-1 a 2-1 nel giro di due minuti), alla delusione per essere stati riacciuffati quasi allo scadere ed infine in totale estasi per il 3-2 trovato all’ultimo respiro. Impresa biancorossa resa ancor più significativa per essere arrivata in inferiorità numerica (rosso diretto a Castellano), situazione che però ha “svegliato” la squadra che ha riacceso la spina trovando la scossa giusta per disputare un gran secondo tempo. E’ stata una partita tirata e combattuta che ha mostrato una Settempeda dai due volti: molle, brutta e sotto tono nella prima frazione; determinata, vogliosa, tutta cuore ed orgoglio nella ripresa dove si sono viste potenzialità e qualità di gioco di tutto il gruppo che con i tre punti ottenuti sale al primo posto agganciando la Vigor, anche se la squadra di Montecosaro ha una gara da recuperare. Un elogio va fatto a tutti i giocatori per quanto fatto nel secondo tempo(menzione speciale per Mulinari e Quadrini, autori di una rete a testa, e per coloro che sono entrati dalla panchina, tutti determinanti). Adesso per la Settempeda arrivano due trasferte consecutive: la prima, domenica 27 a Pollenza, la seconda sabato 3 febbraio a Porto Recanati.

La cronaca

Inizia il girone di ritorno. Settempeda ancora in casa. Avversaria la Passatempese, squadra arcigna e fisica che all’andata (0-0) risultò un duro ostacolo. Biancorossi con una sola novità rispetto alle ultime uscite ovvero Silla in cabina di regia al posto dell’acciaccato Cartechini che va in panchina. Ospiti fin dal via con atteggiamento prudente. La Settempeda prende subito campo. Sembra di rivedere il film con la Pinturetta, anche se questa volta i biancorossi fanno più fatica a trovare soluzioni e varchi. Il primo vero affondo i locali lo portano al 14’ con Wali che trova Castellano sulla sinistra, cross di quest’ultimo che Eclizietta sfiora e poi Quadrini impatta con il destro che scavalca il portiere trovando reattivo sulla linea Montesi che respinge di testa. Al 21’ primo acuto della Passatempese con punizione da destra di Maraschio che Ferri gira in tuffo in rete con un bel colpo di testa. Tutto inutile per il fuorigioco fischiato allo stesso numero 8 (uno dei migliori dei suoi). Il resto del tempo si trascina senza sussulti e con una Settempeda poco reattiva e in difficoltà che addirittura si ritrova sotto al 43’. La Passatempese, a sorpresa, sblocca il risultato sugli sviluppi di un angolo con Ferri abile ad anticipare Caracci con una pregevole girata al volo con perfetta coordinazione. Settempeda al riposo con un duro colpo da assorbire che diventa ancora più pesante quando dopo pochi secondi della ripresa viene espulso Castellano che dopo un contatto protesta con l’arbitro che decide per il rosso diretto. Tutto perduto per i locali? Neanche per idea perché l’episodio cambia la Settempeda che riceve la sferzata giusta trovando atteggiamento giusto e ritmo. Mister Ciattaglia (negli spogliatoi si sarà fatto sentire con i suoi visto come la squadra è cambiata) varia modulo e uomini. Donzelli per due volte si fa vedere: cross in mezzo all’area verso un compagno con Quadrini che evita guai e poi con un guizzo che impegna Caracci in uscita bassa. Al 12’ una lunga azione della Settempeda viene rifinita da Mulinari che in piena area ha la possibilità dI andare verso la porta con un tocco a seguire con Mercanti che interviene fermando la sfera con il braccio. Rigore che sembra ineccepibile con lo stesso Mulinari che si incarica del tiro dal dischetto realizzato con freddezza e sicurezza spiazzando Cola.

Biancorossi galvanizzati e sempre più in fiducia tanto da trovare addirittura il 2-1 due minuti dopo: discesa a sinistra di Montanari con cross rasoterra in area dove Cappelletti tocca il pallone che poi sfila verso Quadrini che arriva in corsa e insacca con un potente piatto destro rasoterra. Punteggio capovolto da un’ottima Settempeda che ora ha dalla propria parte l’inerzia del match e la situazione tattica. Al 30’ Quadrini impegna Cola con un destro su punizione, poi al 35’ una ripartenza veloce viene condotta da Marcaccio che giunto in area passa a Sfrappini il cui tiro viene rimpallato in angolo. Nel finale la Passatempese deve attaccare se vuole evitare il ko. Al 42’ gli sforzi dei gialloblù vengono premiati. Rimessa laterale lunga con Tacconi che svetta di testa e respinge però con poca forza tanto che la sfera arriva a Mossotti che batte al volo da centro area trovando il varco buono per fare 2-2. Match ancora in bilico e la sensazione è che non sia finita qua. In effetti sarà così. Ferri ci prova dal limite con Caracci che controlla la sfera in due tempi. La Settempeda non molla e vuole i tre punti che arrivano al 46’, primo dei cinque minuti di recupero. Angolo da destra del quale si incarica Quadrini, palla morbida che scende sul primo palo dove Gianfelici si inserisce con grande tempismo anticipando i difensori e trovando una perfetta girata di testa che manda la palla in rete nell’angolino basso opposto. Una prodezza che vale tre punti d’oro per una Settempeda che riceve un’enorme iniezione di fiducia e convinzione da questa impresa.

Il tabellino

SETTEMPEDA-PASSATEMPESE 3-2

MARCATORI: pt 43’ Ferri; st 12’ Mulinari su rigore, 14’ Quadrini, 42’ Mossotti, 46’ Gianfelici

SETTEMPEDA: Caracci, Quadrini, Montanari, Mulinari, Marcaccio, Tacconi, Dolciotti (9’ st Cappelletti), Silla (33’ st Farroni), Wali (43’ Sfrappini), Castellano, Eclizietta (22’ st Gianfelici). A disp. Scattolini, Maffei, Lazzari, Codoni, Cartechini. All. Ciattaglia.

PASSATEMPESE: Cola, Mercanti (29’ st Marchetti), Capomagi (20’ st Mossotti), Montesi, Mandolini, Maraschio (36’ st Simoncini), Stortoni, Ferri, Donzelli, Mihaylov, Arifi. A disp. Campana, Lorenzini, Scarponi, Della Rossa, Nemo. All. Mezzanotte.

ARBITRO: Persichini di Macerata

NOTE: espulso Castellano 1’st; ammoniti Montesi. Eclizietta; angoli: 5-5; recupero: pt 1’; st 5’

Roberto Pellegrino